محمد بن سلمان يطلق "مجموعة بوتيك" لتحويل قصور تاريخية إلى فنادق فاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، "مجموعة بوتيك" التي تهدف لتطوير قصور تاريخية وتحويلها لفنادق فاخرة.

ويطمح صندوق الاستثمارات العامة في المملكة إلى تحويل ثلاثة قصور تاريخية إلى فنادق "بوتيك" فائقة الفخامة بهدف "إحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتشمل المرحلة الأولى من المجموعة تطوير قصر الحمراء في مدينة جدة (يحتوي على 77 غرفة تنقسم إلى 33 جناحا فاخرا و44 فيلا فاخرة) بالإضافة إلى قصر طويق في العاصمة السعودية الرياض والذي يضم 96 غرفة تشمل 40 جناحا و56 فيلا، والقصر الثالث هو القصر الأحمر في الرياض أيضا ويشمل 71 غرفة بـ46 جناحا و25 غرفة ضيافة فاخرة.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ياسر الرميان: "سيُسهم إطلاق المجموعة في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030"، حسب قوله.