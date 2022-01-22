دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وفقًا لمنظمة السياحة العالمية شهدت السياحة العالمية انتعاشًا بنسبة 4٪ في عام 2021، مقارنة بعام 2020 (415 مليون مقابل 400 مليون). ولكن رغم ذلك ما تزال نسبة السياح الدوليين أقل بنسبة 72٪ عن عام ما قبل الجائحة في 2019، وفقًا للتقديرات الأولية من قبل منظمة السياحة العالمية. يأتي هذا بعد عام 2020، وهو أسوأ عام على الإطلاق في قطاع السياحة، عندما انخفض الوافدون الدوليون بنسبة 73٪.

ويشير العدد الأول لعام 2022 من مقياس السياحة العالمي لمنظمة السياحة العالمية بأن الارتفاع في معدلات التطعيم، جنبا إلى جنب مع تخفيف قيود السفر بسبب زيادة التنسيق عبر الحدود والبروتوكولات، ساعدت جميعها في إطلاق الطلب المكبوت. حيث انتعشت السياحة الدولية بشكل معتدل خلال النصف الثاني من عام 2021، مع انخفاض في عدد الوافدين الدوليين بنسبة 62٪ في الربعين الثالث والرابع مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

ووفقًا لبيانات محدودة، انخفض عدد الوافدين الدوليين في ديسمبر بنسبة 65٪ عن 2019. متأثرًا بشكل أساسي من متغير أوميكرون والزيادة في حالات فيروس كورونا.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه مقارنة في نسب التغير في السياح الوافدين خلال 2020 و2021 مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.