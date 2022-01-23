كورونا يغلق جزيرة نائية لأول مرة منذ ظهوره.. ما هي؟

نشر الأحد ، 23 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت جزيرة كيريباتي النائية عن إغلاق حدودها لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل عامين، وذلك بعد أن ثبتت إصابة عشرات المسافرين بفيروس كورونا على متن رحلة دولية قادمة من جزر فيجي.

وفي بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك الثلاثاء، أكدت حكومة كيريباتي أنه ثبتت إصابة 36 من أصل 54 مسافرًا على متن رحلة قادمة من جزر فيجي في 14 يناير/ كانون الثاني.

وذكر البيان أن السُلطات "اتخذت جميع الاحتياطات" و"تدير" شؤون المسافرين منذ دخولهم في الحجر الصحي قبل المغادرة في فيجي حتى وصولهم والحجر الصحي في مدينة تاراوا، عاصمة كيريباتي.

من بين عدد سكان يبلغ 122،391 نسمة فقط، تم تحديد 3 حالات مؤكدة فقط في كيربات قبل رحلة الأسبوع الماضي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضوابط الدخول الصارمة إلى الجزيرة أثناء الوباء وعزلها.

وتقع كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، على بعد 5000 كيلومتر من أمريكا الشمالية.

وصرحت حكومة كيريباتي أنها ستطبق الإثنين حظر تجول لمدة 24 ساعة في جنوب تاراوا، المحور الرئيسي لكريباتي، وبلدة بيتو المجاورة.

وقالت الحكومة في بيانها إنه يجب على السكان البقاء في منازلهم ما لم يضطروا إلى المغادرة للعمل الأساسي أو الوصول إلى خدمات الطوارئ أو التسوق لشراء الطعام أو غيرها من السلع الأساسية.

وستتوقف المواصلات عامة؛ وسيتم حظر التجمعات الاجتماعية وإغلاق جميع الحانات والنوادي الليلية.

وتطلب كيريباتي في الوقت الحالي من الجميع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بما في ذلك وسائل النقل العام. وهناك بالفعل حظر تجول ساري المفعول اعتبارًا من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا، وتقتصر التجمعات الاجتماعية حاليًا على 10 أشخاص.

ونجت كيريباتي إضافًة إلى دول المحيط الهادئ الأخرى من الجزء الأصعب من الجائحة، بعد أن دخلت العديد من الدول أغلقت حدودها بعد وقت قصير من ظهور الفيروس في أواخر عام 2019.

ولا يعد قرار الإغلاق جراء عدد قليل من الإصابات جديدًا في جنوب المحيط الهادئ.

وأعلنت تونغا إغلاق الجزيرة الرئيسية تونغاتابو لمدة أسبوع بعد أن اكتشفت السلطات هناك أول حالة إصابة بكوفيد-19 في البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.