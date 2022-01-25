شاهد..طباخة عربية تقلب 4 طناجر مليئة بالطعام معًا في الهواء

نشر الثلاثاء ، 25 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت في مجال الطبخ منذ صغرها، عندما كانت تساعد والدتها في تحضير الطعام، إلى جانب متابعتها لبرامج الطبخ على التلفاز (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ولم يكن الطبخ مجرد هواية لنوال ابراهيم، وهي فلسطينية/لبنانية الأصل، بل أصبح شغفها في الحياة.

وبدورها، نجحت ابراهيم في نقل هذا الشغف إلى مستوى آخر، حتى أصبحت تُعرف بألقاب مختلفة.

وتتنوع الأطعمة التي تقوم ابراهيم بطهيها عادة، من مختلف مطابخ العالم، وخاصة الأطعمة العربية والشرقية.

وعند بداية فترة الحجر الصحي مع تفشي فيروس كورونا المستجد، قرّرت ابراهيم استخدام منصة "إنستغرام" لعرض مواهبها.

وكانت العائلة والأصدقاء بمثابة مصدر داعم لابراهيم لنشر مقاطع فيديو تعكس أسلوب طبخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفعل، انتشرت مقاطع فيديوهات ابراهيم إلى حد كبير وحازت على إعجاب متابعيها، حتى أصبحت تُعرف بـ"فنانة قلب الطناجر".

وعندما تدخل حسابها عبر موقع "إنستغرام"، ستجد أنها تستطيع قلب طناجر الطعام باحترافية عالية، وكأنها تقوم بعرض بهلواني.

واكتسبت ابراهيم هذه الفكرة من عملها بمجال الطيران، وتحديدًا في مطار لندن هيثرو.

وقالت أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "عندما كنت أشاهد إقلاع وهبوط الطائرات، خطرت لي فكرة قلب الطناجر في الهواء بطرق مختلفة ومثالية".

وعندما كانت تقلب ابراهيم 4 طناجر مع بعضها البعض، حصل معها موقف طريف، وهو أن واحدة من هذه الطناجر كانت ستُقلب خارج الصينية.

ولكنها انقلبت في مكانها المناسب لحسن الحظ.

وكانت ردود فعل الأشخاص "غير متوقعة" بحسب قول ابراهيم.

وأضافت: "كانت فكرة جديدة لمن يتابعني، هناك من قلدّني بهذه الفكرة، وهناك من نشر مقاطعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ومن بين الألقاب الأخرى التي وُصفت بها هي "ملكة الطناجر"، و"ملكة المقلوبة"، و"المبدعة".

ويبقى الهدف من وراء حساب ابراهيم عبر "إنستغرام" هو مشاركة الآخرين بوصفات الطبخ، وعرض مأكولات جديدة بطرق مختلفة، خاصة أنها تستمتع بمرحلة التصوير والإعداد.