طريق ضيق ومتعرج على قمة جبلية في السعودية.. أين يأخذك؟

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد مشاهدتك لصور هذا الطريق الجبلي في المملكة العربية السعودية، ستشعر حتمًا بالرهبة، لأنه لا يشبه أي طريق قمت بالقيادة عليه.

وربما تتساءل إلى أين سيأخذك هذا الطريق الضيق والمتعرج؟ ويجيبنا على هذا السؤال محمد ابراهيم، وهو مصور هندي مقيم في السعودية، منذ حوالي 22 عامًا.

Credit: Mohammed Ibrahim

ويمتد طريق عقبة المحمدية من جبل دكا بمنطقة الشفا حتى المنطقة الساحلية لمدينة جدة، في مسافة تصل إلى 150 كيلومترًا.

وتتميز هذه المنطقة بسلسلة جبلية جميلة ووديان طبيعية تنحدر باتجاه ساحل جدة.

وقال ابراهيم، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "جمال هذه المنطقة لا يُوصف بسبب قمم الجبال الخضراء، والوديان العميقة، والطرق المنحنية الجميلة".

Credit: Mohammed Ibrahim

وخلال النهار، حرص المصور الفوتوغرافي على قيادة الطريق كاملًا لتحديد أفضل مكان للتصوير، والذي استغرق حوالي 4 إلى 5 ساعات من المراقبة واختيار المواقع.

وبالطبع، لم تخل تجربة التصوير من التحديات، أبرزها ضعف الرؤية من خلال الكاميرا عند حلول المساء بسبب الغيوم الكثيفة، والضباب الذي يعانق الجبال.

وبسبب الرطوبة العالية والموجودة في الغلاف الجوي، يتشكل البخار على العدسة الأمامية للكاميرا، ما يجعل من الصعوبة تصوير أي شيء تقريبًا.

Credit: Mohammed Ibrahim

ويساعد المناخ البارد والمناظر الطبيعية الخلابة في جعل هذه الوجهة جميلة، وجذابة للسياح، والمصورين، والمدونين، ومحبي الطبيعة.

وهناك الكثير من المنتجعات والفنادق في الشفا ومنطقة جبل دكا، والتي يمكن أن تساعد السياح في الوصول إلى منطقة المحمدية بسهولة بالغة.

Credit: Mohammed Ibrahim

وأوضح ابراهيم أنه يمكن رؤية مجموعة من القرود المتجولة، لذلك يجب أن يتوخى الزوار حذرهم أثناء تسلق الجبال للوصول إلى الطريق الضيق المتعرج.

وبشكل عام، يعتبر المصور أن هذا المكان يستحق علامة كاملة لجماله الطبيعي وظروفه المناخية.

وفي بعض الأحيان، يتفاجأ متابعو ابراهيم من صوره لبعض المعالم في السعودية، والتي لا يُوجد حولها الكثير من المعلومات.

Credit: Mohammed Ibrahim

وخلال زياراته الأخيرة إلى الشفا وجبل دكا، نجح في رصد بعض اللقطات البانورامية، التي أبهرت العديد من الأشخاص، وجعلتهم يضعون عقبة المحمدية ضمن قائمة الوجهات التي يجب زيارتها مستقبلًا.

وسيستمر ابراهيم في استكشاف مثل هذه الجواهر الخفية في السعودية، ومشاركتها مع الناس للتعرّف على الجمال الحقيقي في البلاد.