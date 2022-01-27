بالصور..مفهوم يخت فاخر من المستقبل يستطيع الطيران والإبحار معًا

السفينة التي تعبر لا تعود.. يخت عملاق يحاول المرور عبر قناة مائية ضيقة

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لماذا تبني يختًا عملاقًا يتحرك على الماء فقط، بينما يمكنك صنع يخت يحلّق في الهواء أيضًا؟

وابتكرت شركة التصميم "Lazzarini Design Studio"، التي تتخذ من روما مقراً لها، فكرة جديدة تُسمى "Air Yacht" (يخت الهواء)، والذي لديه القدرة على "الإبحار في السماء"، إضافة إلى المحيط.

ونُشرت صورًا مستقبلية لليخت في وقت سابق من هذا الشهر، ويبدو تصميمه غريبًا نوعًا ما.

صورة تعكس مفهومًا مستقبليًا ليخت يطير في السماء ويبحر في البحر. Credit: courtesy Lazzarini

وبُني الهيكل الضخم من ألياف الكربون، وسيتم تجهيزه بمنطقتين مملوءتين بالهيليوم المضغوط، ما يتيح له الانتقال إلى السماء بسرعة 60 عقدة لأكثر من 48 ساعة "بدون انبعاثات"، وفقًا لفريق التصميم.

وصُمم "يخت الهواء" أيضًا للإبحار "بهدوء" على الماء بسرعة تصل إلى حوالي 5 عقدات، وذلك بفضل "الطوابق السفلية القابلة للنفخ"، والتي تمتلئ بالهواء عند الاقتراب من الماء، ما يتيح للمركبة أن تطفو.

وبينما يحتوي على حجم 400 ألف متر مكعب من الهيليوم، يتم تشغيل المناطيد المتطابقة بواسطة ثمانية محركات عكسية الدوران، تعمل ببطاريات فائقة الخفة وألواح شمسية.

أوضحت شركة التصميم Lazzarini Design Studio أن الهيكل سيحلق في السماء بسرعة 60 عقدة "بدون انبعاثات". Credit: courtesy Lazzarini

وبصرف النظر عن وجود اليخت في الهواء أو على الماء عند الضرورة، فإن الهياكل العائمة ستحتوي أيضًا على إجمالي 10 أجنحة للركاب.

وتتصل المناطيد الهوائية بمركز اليخت عبر أربعة جسور منفصلة، حيث يستطيع الركاب المشي عبرها للتنقل بين المناطق المختلفة.

ويقع الجناح الرئيسي في مركز اليخت، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 262 قدمًا، إضافة إلى غرفة معيشة واسعة، مع منطقة لتناول الطعام ومسبح.

الهيكل سيكون قادرًا على الإبحار "بهدوء" على الماء بسرعة تقدر بخمس عقدات. Credit: courtesy Lazzarini

ورغم تصوره كنهج محتمل لـ"النقل الجوي المستدام"، إلا أنه سيتم تحضيره لمالك خاص بدلاً من استخدامه بغرض "النقل العام أو السياحة".

وتأمل شركة التصميم أن يقدّم المشروع، الذي تقول إنه اجتذب بالفعل الكثير من الاهتمام، لمحة عما قد يبدو عليه مستقبل السفر الخاص والمستدام.

رغم أن مشروع Air Yacht لا يزال في المراحل الأولى من عملية التصميم، سيتم إطلاق نموذج أولي هذا العام. Credit: courtesy Lazzarini

ويبلغ سعر اليخت حوالي 550 مليون يورو، أي ما يقرب من 621 مليون دولار.

وفي حال حاز هذا المشروع على اهتمام أحد المشترين، تُقدّر "Lazzarini" أن الأمر سيستغرق حوالي خمس سنوات لبناء "Air Yacht" وجمع الهيليوم اللازم.

وقال متحدث باسم "Lazzarini" لـCNN: "نبحث حاليًا عن مستثمرين وشركاء لديهم القدرة على تمويل المشروع من أجل تسريع العملية".

وبينما أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى "Air Yacht" ينطلق في المياه أو في السماء، إلا أن الإستوديو يعمل حاليًا مع مستثمر خاص لتصميم نموذج أولي بطول 24 مترًا، والذي من المقرّر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.