الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة إفريقية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئتا الطيران المدني والوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، الأربعاء، استئناف دخول المسافرين القادمين من 12 دولة إفريقية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتضم القائمة: كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وجمهورية جنوب أفريقيا، وبتسوانا، وإيسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وزيمبابوي.

ويشمل ذلك جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.

كما سيجري تحديث إجراءات القدوم إلى الإمارات من أوغندا وغانا وروندا اعتبارًا من السبت الموافق 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وسيتطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إبراز نتيجة فحص مخبري مسبق PCR سلبية من المختبرات المعتمدة خلال 48 ساعة من موعد الرحلة، وإجراء فحص PCR سريع كلما أمكن في حرم مطار المغادرة.

ومن المهم أيضًا إجراء فحص مخبري PCR عند الوصول، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض كوفيد-19.