جدار صخري يسقط عمودياً حتى قاع البحر الأحمر في مصر.. ما سره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما كان شغوفًا في استكشاف الأماكن ومشاهدة الأحياء البحرية على طبيعتها، حتى أصبح الغوص اختصاصه منذ حوالي 15 عامًا.

وهناك العديد من أماكن الغوص المفضلة لدى أسامة السلطان، وهو من الكويت، ومن بينها البحر الأحمر والسفن الغارقة فيه، ومحمية رأس محمد في مصر، وسلطنة عُمان، وأيضًا جزر المالديف.

ويميل السلطان إلى الغوص في أكبر عدد ممكن من مواقع الغوص في البحر الأحمر.

وبعد مشاورة منظم الرحلة والتعرّف إلى أماكن الغوص، التي يمكن زيارتها، وقع القرار على رأس زعتر، بسبب مميزاته العديدة.

ويطل رأس زعتر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه) على خليج العقبة وهو بالترتيب جنوباً بعد رأس غزلاني، حيث يقع على المدخل الجنوبي لخليج مرسى بريكا.

ويتم عادة شرح خطة الغوص، والتي تشمل مسار الغوص، ووصف الموقع والعمق، وتفاصيل أخرى من قبل مرشد الغوص، تجنبًا لأي مفاجآت خلال المغامرة.

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، يسقط الجدار الصخري عموديًا حتى قاع البحر الأحمر في رأس زعتر، والتي تُعتبر أحد مواقع الغوص المميزة.

وتحتضن رأس زعتر العديد من أنواع المرجان النادرة مثل المرجان الأسود، إضافة إلى أنواع أخرى مختلفة تُغطي الحائط الصخري بالكامل.

ويتواجد أيضًا شق صخري واسع في شمال الجدار، ويضيق تدريجياً كلما اتجهنا إلى الأعلى، حتى يُصبح أشبه بالمدخنة، كما يعيش في هذا الشق العديد من الكائنات البحرية النادرة.

وبالطبع، لا تخلو تجربة السلطان من التحديات، أبرزها شدة التيارات المائية في بعض الأحيان.

وحاز مقطع الفيديو على ردود فعل إيجابية، ما شجع البعض على تعلم الغوص.

ومن خلال نشر تجاربه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يهدف السلطان إلى تسليط الضوء على الطبيعة المائية الخلابة تحت سطح الماء.