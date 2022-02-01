هكذا تضبط ساعة الجسم البيولوجية لدى السفر

مقهى فريد من نوعه في لندن حيث يمكنك النوم والأكل في السرير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعاني بعض المسافرين خلال الأيام الأولى من وصولهم إلى وجهة سفرهم من اضطرابات في النوم، بسبب فارق الوقت الكبير، خاصة إذا كانت رحلاتهم عبارة عن مسافات طويلة.. فماذا تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، المسافرين قبل سفرهم؟

قبل السفر

قبل السفر بأيام قليلة، يمكنك البدء في ضبط ساعة الجسم البيولوجية وفقًا للمنطقة الزمنية في وجهتك.

إذا كنت تسافر غربًا، اذهب إلى الفراش بعد ساعة أو ساعتين من الوقت المعتاد.

إذا كنت تسافر شرقًا، اذهب إلى الفراش مبكرًا بساعة أو ساعتين من الوقت المعتاد.

ضع في عين الاعتبار جدولة السفر قبل يومين على الأقل من أي أحداث مهمة، لمنح جسمك وقتًا للتكيف.

وإذا كنت تعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، فتحدث إلى طبيبك حول الأدوية أو غيرها من وسائل المساعدة على النوم.