تايلاند تعيد فتح أبوابها أمام جميع المسافرين بدون حجر صحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت هيئة السياحة التايلاندية، الاثنين، أنه يمكن للمسافرين الملقحين بالكامل من أي بلد في جميع أنحاء العالم، التقدّم بطلب للحصول على دخول بدون حجر صحي إلى تايلاند من خلال برنامج "Test & Go" الخاص بها، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

ويجب على المسافرين المعتمدين مسبقًا تقديم نتيجة فحص "كوفيد-19" سلبية قبل 72 ساعة من المغادرة إلى تايلاند إضافة إلى دليل على الدفع المسبق مقابل ليلتين منفصلتين للإقامة بإحدى الفنادق المعتمدة من قبل الحكومة في اليومين الأول والخامس. وخلال اليومين، يجب عليهم البقاء داخل الغرفة خلال انتظار نتائج فحوصات "RT-PCR" الإلزامية.

ومن جانبه، قال مدير هيئة السياحة التايلاندية يوثاساك سوبابورن لـCNN، الثلاثاء، إن الحكومة تتوقع قدوم حوالي 200 ألف سائح شهريًا إلى تايلاند خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، مضيفًا أن "غالبية الزوار المتوقعين سيكونون من أوروبا وأمريكا".

وكان البرنامج السابق الخالي من الحجر الصحي، والذي تم تعليقه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي بسبب ارتفاع حالات متحور "أوميكرون" في البلاد، يقتصر على دخول السياح من 63 دولة وإقليم.