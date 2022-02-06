دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021، والذي يُصادف يوم عيد الميلاد، أراد المغامر النرويجي، أنتون ساتن، تناول وجبة من الفطور الرائع قبل الخروج للتزلج مع عائلته على ضفاف بحيرة تُعرف باسم "Lønavatnet" في مسقط رأسه، مدينة فوس في النرويج.

ولكن، لم تكن تجربته في التزلج مثل بقية التجارب التي تشاهدها عادة عبر الإنترنت.

وبدأ ساتن برياضة التزلج في سن مبكرة ولم يتوقف أبدًا، حيث يعشق الطبيعة ذات الطقس البارد والمغطاة بطبقة من الثلوج البيضاء.

ولعب المغامر الأمريكي الكثير من الهوكي عندما كان يعيش في أمريكا، ومن هنا جاءت فكرة التزلج على البركة الجليدية. ولكن، لم تقتصر تجربة ساتن على التزلج فحسب، وإنما أيضًا الغوص في مياه البركة ببدلته الرسمية.

وقال ساتن، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "قمنا بقطع ثقوب جليدية وسط البحيرة بالمنشار، قبل رصد مقطع الفيديو.. لم يكن هناك الكثير من التحضيرات.. بشكل إجمالي، استطعت السباحة لـ7 مرات خلال 15 دقيقة".

وفي ذلك اليوم، كانت الحرارة تبلغ 12 تحت الصفر.

ووُضعت الخطة قبل أيام قليلة من تسجيل مقطع الفيديو، مع مراعاة ساتن لمجموعة من إجراءات السلامة.

وكان الخطر الأكبر هو عدم إيجاد مخرج على الفور.

ولكن، كان هناك القليل من الثلج على الجليد، ما يعني أن أشعة الشمس لم تدخل سوى من خلال الثقوب، لذلك كان من السهل رؤيتها.

وبقي ساتن في الماء لعدة ثواني فقط، ولم يشكل ذلك خطورة كبيرة عليه.

Credit: Anton Saeten

وكان المغامر النرويجي يرتدي بدلة رسمية عند التزلج، لأنه التقط مقطع الفيديو في عطلة عيد الميلاد، معتقدًا أنه سيكون من الجيد الاستمتاع بأجواء العطلة.

وبينما حاز مقطع الفيديو على إعجاب الكثير من الأشخاص، يبقى هدف ساتن واحدًا، أي رسم البسمة على وجوه الناس، قائلًا: "أنا جيد جدًا في الكثير من الأشياء، وأحاول أن أبتكر العديد من الأفكار الإبداعية في الأنشطة التي أمارسها".

ويُذكر أن مدينة فوس تُعرف بالطبيعة الجميلة ورياضات المغامرات.

ويحب ساتن القيام بجميع أنواع الأنشطة في أوقات فراغه. وعلى سبيل المثال، يميل إلى ركوب الأمواج في حال كانت السماء تمطر.

ويميل أيضًا إلى التزلج إذا كان الثلج يتساقط. وعند غروب الشمس، يحب ساتن السباحة، وتجربة أشياء جديدة. ليس ذلك فحسب، وإنما لطالما أحب أن يتخطى الحدود، ويتقن مهارات جديدة.

وهناك الكثير من الأفكار والمخططات لمقاطع فيديوهات جديدة سيقوم بها ساتن، ويعمد إلى نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام".