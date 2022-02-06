كنز طبيعي..هكذا بدت الشلالات المنهمرة من إحدى الوديان في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذه المشاهد الآسرة، شكلّت الشلالات المتدفقة بين صخور إحدى الوديان في المملكة العربية السعودية، لوحات جمالية طبيعية تخطف الأنظار.

وتلك المناظر الخلابة تمثل واقع تساقط الأمطار بوادي "ممنا" الواقع بمحافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة.

Credit: Ali Al-Shadawi/ @ok_130

وحرص المصور السعودي علي الشدوي على توثيق هذه المناظر الساحرة لشلالات وادي ممنا، "كواحدة من آلاف الصور الجمالية التي تكتنزها منطقة الباحة، كما في غيرها من مناطق المملكة"، حسبما ذكره في حديثه لموقع CNN بالعربية.

ويتميز الوادي بجريان مياه الأمطار ما يشكل الشلالات المنهمرة، والتي تحوله إلى لوحة جمالية تستوقف كل زائر، على حد تعبير الشدوي.

Credit: Ali Al-Shadawi/ @ok_130

وقال: "أسعى إلى إبراز كل ما في المكان من جمال، وجعل المشاهد يعيش معي أجمل التفاصيل من خلال ما تلتقطه عدستي، وتصوره لأحاسيسي قبل الضغط على زر الكاميرا".

Credit: Ali Al-Shadawi/ @ok_130

ويسعى الشدوي إلى إبراز الكنوز السياحية في السعودية من خلال لقطاته التي تُعد "بمثابة بطاقة دعوة لكل من شاهدها لزيارة هذا المكان أو تلك الوجهة السياحية"، حسبما ذكره.

وأشار الشدوي إلى الأصداء الواسعة التي حققها رصده لتلك المشاهد الخلابة بين متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "في كل مرة يتملكهم الإعجاب، وأبعد من ذلك، وهو الأجمل أنني أجدهم متحمسين لزيارة المكان الذي أوثقه، بل أن البعض منهم يفاجئني بزيارته فعلًا والتقاط الصور التذكارية".

وأكد: "هذه هي السعادة الحقيقية عندما ترى أنك لم تبرز المكان فقط، بل شجعت السياح للتوافد إليه من خلال ما يشاهدونه عبر عدسة الكاميرا".