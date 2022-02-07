هل تخطط للسفر قريبًا؟ إليك قائمة بعناصر يجب أن تتأكد من إحضارها معك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تخطط للسفر قريبًا؟ وتقدم لك المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة بمجموعة من العناصر التي يجب أن تتأكد من إحضارها معك في غالبية رحلاتك الجوية.

الأدوية

الوصفات الطبية الخاصة بك

مضاد حيوي لمعالجة الإسهال لدى المسافرين

أدوية للوقاية من الملاريا

الإمدادات الطبية

قلادة أو سوار للتنبيه الطبي

لوازم اختبار مرض السكري

الإنسولين

أجهزة الاستنشاق

أدوية يمكن أن يشتريها المسافرون من الصيدلية

دواء الإسهال

مضاد للحموضة

مضاد الهستامين

دواء دوار الحركة

مثبطات السعال

مزيلات الاحتقان

دواء الألم والحمى

مهدئ خفيف أو مساعد على النوم

مستلزمات الوقاية من المرض

مطهر لليدين (يحتوي على 60٪ من الكحول على الأقل) أو مناديل مبللة مضادة للبكتيريا

أقراص تنقية المياه

طارد الحشرات

واقي من الشمس

نظارة شمسية وقبعة

سدادات الأذن

حقيبة الإسعافات الأولية

المراهم المضادة للبكتيريا أو المضادة للفطريات

ميزان حرارة رقمي

منظف مطهر للجروح

جل الصبار لحروق الشمس

جل أو كريم مضاد للدغة الحشرات

الضمادات