14 منها في المستوى الأعلى خطورة.. ما تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بظل فيروس كورونا؟

سياحة
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CDC-Travel-Map-8-2-2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تحديثًا، الإثنين، للقائمة التي توضّح تقييمها لمستويات خطر فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها 4 مستويات، ويشكّل المستوى الرابع الأعلى خطورة، ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

ويتضمن المستوى الرابع 14 وجهة عربية من ضمنها البحرين، ومصر، والعراق، والسعودية، والإمارات.

ويشتمل المستوى الثالث على 4 وجهات، وهي جزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، والمغرب.

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في الإنفوجراف أعلاه:

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