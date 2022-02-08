طائر "شقي" يسرق كاميرا من عائلة في نيوزيلندا ويوثق رحلته في الأجواء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقّت عائلة نيوزيلندية نظرة جويّة غير متوقعة فوق مسار كانت قد سلكته للتو في حديقة "فيوردلاند" الوطنية الواقعة في الجزيرة الجنوبية، وذلك بعد أن سرق ببغاء "شقي" كاميرا "غو برو" الخاصة بها، وحلّق عاليًا.

وكانت عائلة فيرهول، وهي من مدينة دنيدن في جنوب شرق نيوزيلندا، قد انتهت لتوّها من استكشاف جزء من مسار "كيبلر" عندما استحوذ ببغاء من نوع "Kea"، وهو من الأنواع المحلية النيوزيلندية، على كاميرا "غو برو" خاصتها، وحلّق فوق الغابة.

وقالت أليكس فيرهول في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني "Seven Sharp" الخميس، إنهم قاموا بتشغيل الكاميرا لتصوير مجموعة من الطيور الفضولية، التي انضمّت إليهم خارج الكوخ الذي كانوا يقيمون فيه.

ولكن، قام ببغاء بالتحليق بالكاميرا، والتقط صورًا جوية للمناظر الطبيعية قبل أن يضعها على الأرض، وينقر عليها مرارًا وتكرارًا بمنقاره.

وفي مرحلة ما، يمكن رؤية الطائر وهو يمزق قطعة من البلاستيك من غلاف الكاميرا.

ولم تتضرّر الكاميرا، إذ ركض أحد أفراد الأسرة لاستعادتها، ما أن وضعها الطائر مجدّدا على الأرض.

ولحسن الحظ، حلّق الطائر في خط مستقيم، وتمكّنت العائلة من تعقبه، بحسب ما ذكرته فيرهول لـ"Seven Sharp".

وأضافت فيرهول: "قمت بتنزيل (الصور) على هاتفي.. لقد كانت مذهلة. وكان الأمر غير متوقعًا تمامًا".