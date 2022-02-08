بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشهد جميل ولم يرد تفويته، يوثق المصور السعودي، عبدالرحمن الحريصي، ملعبًا مميزًا لكرة القدم، ويقع على قمة جبل بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية.

وفي مساء إحدى الليالي الباردة، صعد الحريصي لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم بين فريقين محليين، وكان مستعدًا تمامًا لرصد الملعب الذي تحيط به الطبيعة الخلابة.

Credit: Abdulrahman Alhrisi

ويقع الملعب على ارتفاع 2,500 متر عن سطح البحر، ويتواجد في منطقة باردة في غالبية أوقات السنة، ومعتدلة في فصل الصيف. وتصل درجة الحرارة في القرية إلى الصفر خلال فصل الشتاء، وترتفع حتى 25 درجة خلال فصل الصيف.

ويقع الملعب في قرية القلة، شرق جبال الحشر، بمحافظة الدائر، شرق منطقة جازان.

ويتميز الموقع بقربه من السكان، ووجود غابة كثيفة حوله، وإطلالته على القرى المجاورة في سفوح الجبال، التي يعانقها الضباب طوال العام.

Credit: Abdulrahman Alhrisi

وقبل صيف عام 1997، كانت تُمارس بطولات كرة القدم في مدرجات زراعية. ولكن، لم يكن الملعب موجودًا خلال أوقات الزراعة.

وبالتالي، قرّر كلًا من جابر علي الحريصي ومحمد فرح الحريصي إنشاء هذا الملعب، بحسب ما أوضحه المصور السعودي، مع الحفاظ على الغطاء النباتي في قرية القلة، والتي تشتهر بغابة كثيفة من أشجار العرعر.

Credit: Abdulrahman Alhrisi

ويُعتبر هذا الملعب مناسبًا جدًا للشباب بحكم وجوده بين سكان جبال الحشر، إذ أن الوصول إليه لا يحتاج كثيرًا من الوقت.

ويلعب الشباب عادة بشكل ودي في وسط أيام الأسبوع، بينما يتم تنظيم بطولات كرة القدم في نهاية الأسبوع. ولكن، يتوقف اللعب خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس.

Credit: Abdulrahman Alhrisi

ولم تخل تجربة المصور من التحدي، أبرزها اختيار اللحظة المناسبة لالتقاط الصور. وعادة ما يغطي الضباب الكثيف هذا الملعب، ما يؤدي أحيانًا إلى إيقاف المباراة لبضع دقائق.

وبدوره، كان يحاول المصور السعودي الحصول على لقطة تجمع بين الضباب والرياضيين أثناء ممارسة كرة القدم.

وفي لقطات أخرى، كان يفكر بتصوير الملعب من ارتفاع عالٍ، ووجوده فوق السحاب والضباب، إضافة إلى عرض شغف وحماس الشباب لممارسة كرة القدم وسط هذه الأجواء الفريدة.

Credit: Abdulrahman Alhrisi

ويقول الحريصي أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لم أتوقع وصول هذه الصور عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى عدد كبير من الأشخاص ونشرها عبر عدد كبير من الصحف الإلكترونية وصناعة عدد من التقارير التلفزيونية عن الملعب واحتياجات الرياضيين.. وبطبيعة الحال كنت سعيدًا جدًا ليس لأجلي بل من أجل تسليط الإعلام الضوء على جبال الحشر".

وأوضح المصور السعودي أن هناك الكثير من الملاعب، والتي قد تتجاوز في عددها نحو 11 ملعبًا في جبال الحشر، منتشرة في أنحاء الجبل، ومختلفة من حيث المساحة، والحجم، والموقع.

Credit: Abdulrahman Alhrisi

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تشتهر جبال الحشر بكثرة أشجار العرعر، والعتم، والقاع، واللبخ، والمراعي الطبيعية، فضلًا عن النباتات العطرية، إذ تكسوها الخضرة ويغطيها النبات في غالبية فترات السنة.

وتنتشر على مساحة جبال الحشر العديد من القرى، محتفظة بموروثها الشعبي.

واليوم، يعمل الحريصي على تنويع محتواه الإعلامي، والذي يشمل جانبًا ثقافيًا، ورياضيًا، وسياحيًا.

ويهدف إلى تسليط الضوء على مميزات جبال الحشر بشكل خاص، وجبال جازان بشكل عام، مع إبراز مميزاتهما لتشجيع السياحة الداخلية والاستثمارات، ما يساهم في نمو المنطقة.