دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز سائح في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بالجائزة الكبرى على ماكينة قمار الشهر الماضي، لكن لم يتم إبلاغه أبدًا بسبب عطل في الجهاز، وفقًا لمسؤولي ألعاب القمار.

وبعد إجراء بحث شامل، كشف مجلس إدارة مراقبة ألعاب القمار في ولاية نيفادا الأمريكية، عن اكتشاف هوية الرابح بمبلغ يقارب الـ 230 ألف دولار أمريكي.

وكان روبرت تايلور الذي تعرّف عليه المسؤولون بعد ذلك، لعب على ماكينة قمار داخل فندق وكازينو "جزيرة الكنز" (Treasure Island)، في 8 يناير/كانون الثاني. وأشار مسؤولو الألعاب إلى أنّ الماكينة تعطّلت بسبب خطأ في الاتصالات، فلم تُبلّغ تايلور أو موظفي الكازينو بفوزه.

وتمّت ملاحظة هذا الأمر في ما بعد، غير أنّ العاملين في الكازينو لم يتمكّنوا من التعرّف إلى الرجل الآتي من خارج الولاية. وأطلق مجلس إدارة ألعاب القمار بحثًا شاملًا بغية تسليم الجائزة للرجل الفائز.

وتضمنت عملية البحث مراجعة ساعات من مقاطع فيديوهات المراقبة التابعة للعديد من الكازينوهات، واستجواب الشهود، ومعاينة سجلات الشراء الإلكترونية، وتحليل رحلات تبادل البيانات التابعة لسلطات النقل في نيفادا، بهدف تحديد هوية الرابح، وفقًا لما جاء في البيان الإعلامي.

وبموجب ذلك، تم التوصل لمعرفة اسم الفائز بالجائزة الكبرى، الذي قصد لاس فيغاس من ولاية أريزونا الأمريكية.

وقال جيمس تايلور، رئيس قسم الإنفاذ في مجلس إدارة مراقبة ألعاب القمار في بيان إنّ "مجلس إدارة مراقبة ألعاب القمار في نيفادا مكلّف بالإشراف على تنفيذ القواعد الصارمة الخاصة بصناعة الألعاب، وحماية مرتادي هذه الألعاب، وضمان استفادة ولاية نيفادا من هذه الصناعة".

وجاء في البيان أيضًا أنّ روبرت تايلور كان قد غادر الولاية عائدًا إلى منزله، عندما أُطلع على فوزه بالجائزة الكبرى الأسبوع الماضي، حيث لفت مسؤولو الألعاب أنه سيعود إلى لاس فيغاس لتسلّم جائزته.