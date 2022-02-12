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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت المحكمة العليا الإسبانية بهدم كامل لمنتجع غولف، وفندق أربع نجوم، وحوالي 200 منزل بُنيت في منطقة مصنّفة محمية طبيعية، بعد معركة قانونية دامت 14 عامًا.

وقضى قرار المحكمة العليا الذي نُشر الثلاثاء، بهدم مشروع "مارينا إيسلا دي فالديكاناس" الفاخر، الذي يضم 185 فيلا وفندقًا من فئة 4 نجوم، وشاطئًا اصطناعيًا.

وتمّ بناء المشروع وتطويره على جزيرة فالديكاناس "La Isla de Valdecañas" في منطقة إكستريمادورا، غرب إسبانيا، مع مئات الفلل الأخرى، كما كان مقرّرًا إضافة فندق ثانٍ إلى الموقع.

ويبعد هذا المشروع قرابة 161 كيلومترًا غرب العاصمة مدريد.

وكان محور دعوى قضائية استمرت 14 عامًا، رفعتها حملة "Ecologistas en Acción" البيئية، التي قالت إن هذا المشروع بٌني داخل منطقة مصنّفة محمية، ويجب إعادتها إلى حالتها الطبيعية.

واتصلت CNN بمطوّر مارينا إيسلا دي فالديكاناس للتعليق.

وفي يوليو/ تموز 2020، قضت محكمة في إكستريمادورا ببقاء الفندق، والفلل، وملعب الغولف قائمة لأنها لا تتسبّب بأضرار بيئية.

وقدر الحكم كلفة تدمير المشروع بأكمله بنحو 34 مليون يورو، أي 38.8 مليون دولار، وقيمة تعويضات أصحاب العقارات ستصل إلى 111 مليون يورو، أي 126.7 مليون دولار.

وعليه، تم استبعاد الهدم لأسباب اقتصادية، حيث كان يتعيّن على حكومة إكستريمادورا الإقليمية دفع الفاتورة، وقالت إنه يجب تدمير المنشآت التي لا تزال قيد الإنشاء فقط.

لكن قرار الثلاثاء يلغي هذا الحكم ويأمر بهدمها.

قال غييرمو فرنانديز فارا، رئيس حكومة إكسترامادورا الإقليمية، الأربعاء، إنه سيحاول إنقاذ هذا المشروع، على الأرجح من خلال تقديم استئناف أمام المحكمة الدستورية الإسبانية.