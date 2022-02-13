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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من سلحفاة في جنوب المحيط الأطلسي إلى شجرة زيتون في جزيرة كريت اليونانية، إليكم قائمة بالأماكن التي يمكنكم من خلالها مشاهدة أقدم الكائنات الحية على الأرض!

Credit: Daniel W. Clark/USFWS

الطيور البرية: حوالي 70 عامًا

ويبلغ عمر "Wisdom"، وهو أقدم طائر بري مؤكد في العالم، حوالي 70 عامًا على الأقل.

ومنذ أن تم تتبعها في عام 1956، سجلت طيور القطرس الليزانية أكثر من ثلاثة ملايين ميل من الطيران، أي ستة أضعاف المسافة إلى القمر ذهابًا وإيابًا!

وبين الهجرات المحيطية، يعود الطير لتربية صغاره في محمية ميدواي أتول الوطنية للحياة البرية، والتي تقع في أقصى الطرف الشمالي لأرخبيل هاواي.

وقد نجت "Wisdom" من تسونامي، ووضعت ما يقدر بنحو 30 إلى 36 بيضة في حياتها.

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حيوان الأرض: حوالي 190 عامًا

ولد جوناثان، وهو أكثر سكان سانت هيلانا المحبوبين، وهي جزيرة صغيرة في جنوب المحيط الأطلسي، في عام 1832، أي قبل تتويج الملكة فيكتوريا بخمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، عاشت السلحفاة العملاقة خلال فترة تولي 40 رئيسًا أمريكيًا لمقاليد الحكم.

ونشأ العملاق الزاحف اللطيف من جزر سيشيل في المحيط الهندي ، لكنه انتقل إلى المحيط الأطلسي كهدية إلى حاكم سانت هيلانا عام 1882.

Credit: Julian Stratenschulte/picture-alliance/dpa/AP

الورد المزهر: حوالي 1,200 سنة

يتم الاحتفال بهذه الزهرة على أنها وردة الألف عام، ويُعتقد أن شجيرة الورد الشاهقة في ألمانيا قد زرعها الملك لويس الأول في عام 815.

وتنمو هذه الشجيرات جنبًا إلى جنب مع كاتدرائية كاثوليكية مكرسة للقديسة ماري في هيلدسهايم، وهي مدينة جميلة من العصور الوسطى تشتهر بكنائسها القديمة.

وتسبب قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية في ترك الكاتدرائية بحالة خراب. ولكن، نجت الوردة المعروفة بـ"روزا كانينا" بطريقة ما، وازدهرت حتى أصبح يزيد ارتفاعها الآن عن أكثر من 30 قدمًا بجوار الكنيسة التي تمت استعادتها.

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شجرة العمل: حوالي 2,500 سنة

قبل فترة تتراوح بين ألفين و3 آلاف عام، نبتت بذرة في جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط، والتي تنتج حتى يومنا هذا محصولًا سنويًا من الزيتون.

وتم افتتاح متحف يسلط الضوء على تقنيات حصاد الزيتون التقليدية في جزيرة كريت بجانب الشجرة. وكانت جزيرة كريت ذات يوم مقراً للحضارة المينوسية التي ازدهرت في العصور القديمة نتيجة تجارة زيت الزيتون.

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الأعشاب البرية: حوالي 3 آلاف عام

ويُعتبر نبات "ياريتا" مخصصًا لتحمل ظروف الارتفاعات العالية لجبال الأنديز في بيرو، وبوليفيا، وشمال تشيلي، وغرب الأرجنتين.

وبسبب معدل نموه البطيء، يُعتقد أن أكبر الشجيرات يبلغ عمرها حوالي 3 آلاف عام.

وبسبب كثافته، يمكن أن تتحمل الشجيرة بسهولة وزن الإنسان. ولحسن الحظ، تسعى حكومات أمريكا الجنوبية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

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شجرة واحدة: حوالي 5 آلاف عام

وتُعرف باسم "Methuselah"، وهي شجرة صنوبر بريستليكون تغطي الجبال البيضاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتُعتبر أقدم كائن حي غير مستنسخ على وجه الأرض.

ولا يزال مكان تواجد شجرة "Pinus longaeva" الدقيق سرًا علميًا يخضع لحراسة مشددة، ولكن يمكنك التجول بجوار أقرانها القدامى.

ويأتي اسم شجرة "Methuselah" نسبة إلى أحد شخصيات العهد القديم، الذي عاش 969 عامًا.

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الغابات البرية: حوالي 80 ألف عامًا

وتتألف مستعمرة "العملاق المرتعد" في ولاية يوتا الأمريكية من حوالي 50 ألف شجرة أسبن. لكن، يُعد بستان حور راجفياني، وهو نوع من النبات، متطابقًا وراثيًا بأكمله ويشترك في نظام جذر واحد، ما يجعله من الناحية الفنية كائنًا واحدًا.

وتُعرف هذه المستعمرة أيضًا باسم "Pando"، وتغطي أكثر من 100 فدان.

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الغابات البحرية: حوالي 200 ألف عام

ويُصنف مرج عشبي بحري مترامي الأطراف بطول عشرة أميال بالقرب من إسبانيا كأقدم كائن حي معروف على وجه الأرض، وفقًا لعلماء الوراثة.

ويُعرف باسم "نبتة بوسيدون المحيطية"، وهي مستوطنة في البحر الأبيض المتوسط.

ولكن، هناك بقعة بالقرب من جزيرة فورمينتيرا، مستنسخة ذاتيًا مثل مستعمرة "Pando"، ويصل عمرها إلى حوالي 200 ألف عام.

ولحسن الحظ، لا تزور الجزيرة حشودًا كبيرة من إبيزا، حيث يستطيع الشخص ركوب العبارة إلى فورمينتيرا. وإلى جانب القيام بمغامرة الغطس أو الغوص في الغابة البحرية القديمة، يمكن للمرء استكشاف الكهوف والمنارة الخلابة بالجزيرة.