"فريق اللبؤة".. أول وحدة حراسة من النساء فقط لحماية الحياة البرية في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصلت صورة بحيرة متجمدة وانعكاس أغصان الصفصاف فوق سطح المياه الجليدية على المركز الأول في جائزة مصور الحياة البرية للعام 2021.

Credit: Cristiano Vendramin/Wildlife Photographer of the Year

وتم التصويت على اللقطة التي رصدها المصور الإيطالي كريستيانو فيندرامين، والتي كانت في الأصل من بين قائمة مختصرة تتكونّ من 25 صورة، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، عن المنظمين في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

وستُعرض صورته بالإضافة إلى صور المتسابقين الأربعة الأوائل "الذين نالوا استحسانًا كبيرًا" في معرض مصور الحياة البرية للعام، الذي يُقام حاليًا بلندن في متحف التاريخ الطبيعي.

Credit: Ashleigh McCord/Wildlife Photographer of the Year

اختلفت الصور التي وصلت إلى المراحل النهائية من ناحية موضوعها.

وكانت هناك صورة لأسدين يحتميان من المطر وأخرى لمواجهات غير عادية بين نسر ودب. وحازت صورة حيوان الكنغر مع صغيره بعدما استطاعا النجاة من حرائق الغابات المدمرة في أستراليا على إشادة كبيرة، وكذلك صورة تجمع بين طائرين، من أسرة تدرجاوات، وهما يرقصان معًا.

Credit: Jeroen Hoekendijk/Wildlife Photographer of the Year

وكان فيندرامين هو الفائز الأول في المسابقة، حيث التقط صورته عام 2019 عند زيارة بحيرة "Santa Croce" في شمال إيطاليا.

ولاحظ حينها ارتفاع منسوب المياه بشكل غير عادي، وحقيقة أن نباتات الصفصاف كانت مغمورة جزئيًا، ما خلق تلاعبًا بالضوء والانعكاسات على سطح البحيرة.

ووفقًا لبيان الصحفي، تذكر فيندرامين صديق فقده، وكان يحب البحيرة.

Credit: Jo-Anne McArthur/Wildlife Photographer of the Year

وقال فيندرامين في بيان صحفي: "آمل أن تشجع صوري على فهم الناس أن جمال الطبيعة يمكن العثور عليه في كل مكان من حولنا، ويمكن أن نتفاجأ بوجود العديد من المناظر الطبيعية القريبة جدًا من المنزل".

Credit: Qiang Gao/Wildlife Photographer of the Year

وأضاف: "أعتقد أن وجود علاقة يومية مع الطبيعة أصبح أمرًا ضروريًا بشكل متزايد للحصول على حياة هادئة وصحية.. لذلك، فإن تصوير الطبيعة مهم لتذكيرنا بهذه الرابطة".

وقال مدير المتحف، دوجلاس جور، إن "صورة فيندرامين المؤثرة ترمز إلى التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تتركه الطبيعة على رفاهيتنا وحياتنا".