أثار ردود فعل غير متوقعة بالإمارات.. ما حكاية "طفل الصحراء" في الفجيرة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يميل فنانون عادة إلى وضع أعمالهم في متحف خاص، ينقل الفنان الإيطالي جاكوبو كارديلو، ويُعرف أيضًا باسم جاغو، منحوتته إلى مكان يصعب الوصول إليه.

Credit: Ammar AlFarsi

ومن إيطاليا إلى دولة الإمارات، ينقل جاغو منحوتته لطفل صغير وحيد إلى صحراء إمارة الفجيرة، لتلاقي إعجابًا كبيرًا من قبل الزوار، ومن بينهم المصور الفوتوغرافي، عمار الفارسي.

وبمجرد رؤيته للمنحوتة، اعتقد الفارسي بداية أن هذا العمل يعكس للعالم أن أهل الإمارات ولدوا في الصحراء، ويسابقون في يومنا هذا المستقبل.

Credit: Ammar AlFarsi

ولكن في الواقع، فإن الفنان الإيطالي تفاجأ من وجود عدد كبير من المشردين خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية عام 2018، ما دفعه للتساؤل عما يمكن حدوثه في حال مشاهدة الأشخاص لطفل على الطريق.

وكان من المفترض أن يُوضع العمل الفني في نيويورك، لكن مع بداية فترة الحجر الصحي، قرّر جاغو نقله إلى ساحة فارغة في إيطاليا، تُعرف بـ"Piazza del Plebiscito".

وأوضح جاغو أنها كانت الطريقة المثالية لجذب انتباه وسائل الإعلام وكل من لديه مسؤولية المساعدة في مثل هذا الموقف.

وبالتالي، تغير الاسم من "Lockdown" إلى "Look Down"، أي النظر في ذلك الموقف.

Credit: Ammar AlFarsi

وبمجرد انتهاء مدة تثبيت العمل الفني في إيطاليا، قرّر جاغو نقله إلى مكان آخر لا يستطيع أحد الوصول إليه بسهولة.

وبذلك، كانت صحراء الفجيرة هي المكان المثالي.

وقال الفنان الإيطالي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "في هذا الموقع، لا يتغير شكل الصحراء كثيرًا جراء رياحها لأن الجبال تحيط بها.. كانت الصحراء هي المكان المثالي، خاصة أنه لا يقيم أحد هناك".

Credit: Ammar AlFarsi

وكان رأي المصور الإماراتي حول اختيار الموقع إيجابيًا.

وأوضح الفارسي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "موقعها جميل جدًا، حيث تتواجد المنحوتة في بقعة رملية صحراوية، بالقرب من مزارع خضراء ومحاطة بجبال مرتفعة، وهناك مجموعة من الإبل تسير في المنطقة".

وقبل رصده لهذا العمل الفني، قرّر الفارسي أن يدمج جانب إماراتي مع المنحوتة.

وبذلك، نصحه صديقه راشد الطنيجي أن يقوموا بلعب الورق مع العمل الفني. وفي صباح يوم التصوير، بحث الفارسي عن أكبر حجم للعبة الورق.

وبعد ساعة من البحث، وجد قطعة أخيرة مغبرة خلف رفوف أحد المحلات.

Credit: Ammar AlFarsi

وأخيرًا، حازت هذه الصور على إعجاب كبير من قبل متابعي المصور الفوتوغرافي، أكثر من صور المنحوتة وحدها، بحسب ما أوضحه الفارسي.

وأوضح الفارسي: "كانت ردة فعل الناس غير متوقعة أبداً.. أُعجب الجميع بفكرة لعب الورق مع المنحوتة.. وكان عدد النشر لهذه الصور أكبر بحوالي 20 ضعفًا مقارنة مع صوري الأخرى".

Credit: Ammar AlFarsi

واليوم، يسعى الفارسي إلى إبراز جمال دولة الإمارات أكثر من خلال التقاط الصور عبر طائرة بدون طيار "الدرون"، واكتشاف كنوز طبيعية في البلاد، إضافة إلى زيارة دول أخرى ورصد معالمها.