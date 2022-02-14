في عيد الحب..إليك 10 من أكثر الوجهات رومانسية حول العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أن السفر يُعد طريقة مثالية للاستمتاع بوقت رومانسي مع شريك حياتك.

ومن شاطئ استوائي مهجور برماله البيضاء ومياهه الفيروزية، إلى مدينة ثقافية شهيرة مثل باريس أو البندقية أو إسطنبول، إليك فيما يلي 10 من أكثر الوجهات رومانسية في العالم، والتي تتمتع بالمناظر الطبيعية، والهندسة المعمارية الخالدة، لقضاء وقت رومانسي مميز سواء في عيد الحب أو أي وقت آخر من العام.

جزر المالديف

Credit: Courtesy Jumeirah Vittaveli

ولطالما تصدرّت جزر المالديف المذهلة قوائم الأمنيات للباحثين عن الوجهات الرومانسية. وبـ26 جزيرة مرجانية، على بعد 600 ميل جنوب غرب الهند، فإنها تضم بعضًا من أجمل الجزر على كوكب الأرض.

ويستطيع الزوار الاختيار من بين أكثر من 100 منتجع، والتي يمكن الوصول إلى غالبيتها بواسطة القارب السريع أو الطائرة المائية.

ويُعد منتجع "سونيفا جاني" من أفخم المنتجعات في البلاد، ويتكون من عشرين فيلا تطفو فوق سطح المياه على جزيرة ميدهوفارو غير المأهولة.

مدينة كيبيك، كندا

Credit: Jeff Frenette Photography/Quebec City Tourism

وتتمتع هذه المدينة التاريخية بموقع رائع على طول نهر سانت لورانس المهيب. وبمعنى آخر، تنضج مدينة كيبيك بالحب.

ويمكنك أن تتجول في الأقسام العلوية والسفلية في وسط المدينة القديمة، والاستمتاع بسحر الطراز الأوروبي، وزيارة العديد من المطاعم الرائعة التي تقدم طعامًا لن تجده حتى في فرنسا.

وإذا كنت تبحث عن مكان للإقامة، فإن قصر فرونتناس، الفندق الشهير الذي يعد رمزًا للمدينة وافتُتح عام 1893، يقع في مكان مثالي بحي كيبك القديم، ويطل على نهر سانت لورانس.

مدينة توسكانا، إيطاليا

Credit: Courtesy Castello di Ama

ليس هناك ما هو أكثر رومانسية من الهروب إلى تلال توسكانا.

وتقع "قلعة الحب"بمنطقة كيانتي وسط توسكانا، مما يعني أن مزارع الكروم تقدم أيضًا نبيذًا يُصنف من بين الأفضل في العالم.

ويمكن للضيوف الاختيار من بين خمسة أجنحة فاخرة في فيلا "Ricucci" التي تعود للقرن الثامن عشر، ليس ذلك فحسب، بل سيتسنى لهم مشاهدة أعمال فنانين معاصرين مشهورين، مثل أنيش كابور، في موقع إقامتهم.

ويُعد مشهد غروب الشمس الساحر على سفوح التلال التي تصطف على جانبيها أشجار السرو واستكشاف تجارب الطعام الرائعة بعضًا من عناصر الجذب في المنطقة.

هاواي

Credit: Shutterstock

وتُعرف هاواي بكونها إحدى أشهر الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل، إذ تزخر بالمناظر الطبيعية التي لا حصر لها من الشواطئ، والشلالات، والجبال.

ويمكن للأزواج البدء بمشاهدة شروق الشمس من أعلى بركان شرق ماوي في جزيرة ماوي قبل الخضوع لجلسة تدليك لشخصين في أحد المنتجعات الرائعة.

وإذا كنت من محبي المغامرات، تتوفر دروس ركوب الأمواج للأزواج في عدد من المواقع المختلفة، أشهرها شاطئ ويكيكي في هونولولو.

مدينة تشارلستون، ولاية كارولينا الجنوبية

Credit: Courtesy Explore Charleston

وتتميز مدينة تشارلستون بشوارعها الرائعة النابضة بالحياة وعرباتها التي تأخذك برحلة إلى أبرز أماكنها التاريخية. كما تُعتبر شجرة "Angel Oak"، التي تبلغ من العمر 400 عام، مكاناً مناسباً لقضاء وقت رومانسي خلال فترة الظهيرة، قبل الاستمتاع بغروب الشمس.

وإذا كنت من محبي الزهور، يمكنك التوجه إلى حديقة "Magnolia Plantation"، والتي تُعد أقدم الحدائق العامة بالولايات المتحدة، التي فتحت أبوابها عام 1870.

بوتسوانا

Credit: Suzuki Kaku/Alamy Stock Photo

وتتزايد شعبية بوتسوانا لأسباب عديدة، منها رغبة الاستمتاع بأوقات غروب الشمس الرائعة، والطبيعة الخلابة، والحياة البرية المثيرة للاهتمام. وفي حال سؤالك عن أفضل مكان للإقامة، فهو "Jack’s Camp"، الذي يتألف من 10 خيام تتميز بتصاميم تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.

كما يمكنك مشاهدة أنواعًا مختلفة من الحياة البرية الصحراوية مثل الضباع البنية، وأسود كالاهاري، وخنازير الأرض.

باريس، فرنسا

Credit: Jean-Pierre Muller/AFP/Getty Images

وإذا سُئلت عن أكثر المدن رومانسية في العالم، فربما ستكون العاصمة الفرنسية باريس أول ما يخطر في بالك، خاصة أنها تتميز بوجود أشهر المعالم السياحية، مثل برج إيفل ومتحف اللوفر.

ولكن يمكنك أن تبحث أيضاً عن أماكن أقل شهرة، منها متحف "Musée de la Vie Romantique"، وهو متخصص بالفن، والأدب، والموسيقى خلال القرن التاسع عشر.

وبالطبع، تتمحور الرحلة إلى باريس حول التجول في الشوارع مع الشخص الذي تحب، والضياع بين متاهة الممرات المليئة بالمقاهي، والمطاعم، وساحات الأفنية في الأحياء القديمة، ومن أشهرها حي ماريه.

جزيرة بورا بورا، بولينيزيا الفرنسية

Credit: Tahiti Tourisme

وإذا كنت تبحث عن الخصوصية، فربما جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية، هي المكان الأمثل بالنسبة لك. وتُعرف هذه الجزيرة باسم "جوهرة البحار الجنوبية"، كونها تجعلك تشعر أنك في واحة خاصة، بعيداً عن ضجيج الحياة ومشاغلها.

وفي حال اخترت العودة إلى المنتجع الصحي أو التسوق في القرى المحلية أو حتى القفز بالمظلات، فمن الواضح أن الجزيرة تقدم لك الراحة والاسترخاء أينما ذهبت.

بوينس آيرس، الأرجنتين

Credit: Shutterstock

وتقدم العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، مزيجاً من أجواء رقص التانغو، والورود، وتناول الطعام على ضفاف النهر، مما يجعلها وجهة جذابة وساحرة.

ويُعد حي "Puerto Madero" خياراً جيداً لتناول العشاء، وذلك بفضل مطاعمه المطلة على النهر، وعروضه الموسيقية الحية، ورقص التانغو، على وقع موسيقى، تُعرف باسم "Milonga".

مدينة كيوتو، اليابان

Credit: Courtesy Hoshino Resorts

وتُعتبر كيوتو من أشهر المدن السياحية، وذلك بسبب تميز تاريخها، ومواقعها، وثقافتها، وطعامها. ليس ذلك فحسب، وإنما يتدفق عدد من الأنهار عبر البلدة القديمة، مما يوفر فرصة مثالية لالتقاط الصور، خاصة في موسم أزهار الكرز.