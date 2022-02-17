دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحب المغامرة والتحدي؟ ينصحك مدون السفر النرويجي، مارتن سولهاوجن، بخوض تجربة فريدة من نوعها قد تجعلك ترتجف قليلًا من الخوف، كما حصل معه (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)!

وبمجرد أن تتخيل نفسك تمشي على حافة برج شاهق، أي على ارتفاع 215 مترًا، ستتدّفق لديك هرمونات الأدرينالين حتمًا بشكل تلقائي.

وهذا ما حصل مع مارتن، حينما تواجد في دبي لمدة شهر كامل، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام 2021.

وسنحت الفرصة أمام مدون السفر النرويجي لزيارة فندق "Address Sky View"، وتحديدًا خوض تجربة "Edge Walk"، مع أصدقائه أندريه لارسن، وشون منير، ومكسيم سلوبوديان، في يوم ما قبل الافتتاح.

وقال مارتن، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كانت من بين أكثر الأشياء التي فعلتها جنونًا".

وبحسب ما ذكره الفندق، عبر موقعه الإلكتروني، فإن هذه الرحلة تأخذ الزوار على طول السطح الخارجي للبناء، مع عدم وجود نوافذ أو حواجز واقية أخرى تقف بينهم وبين مناظر عالية في السماء.

وحصل الأصدقاء حينها على 30 دقيقة من الوقت لالتقاط الصور في الجزء العلوي من البناء. وبمساعدة صديقه مكسيم سلوبوديان، تم رصد لقطات فيديو مذهلة على ارتفاع يزيد عن 200 متر فوق سطح الأرض.

وصحيح أن مارتن يخاف قليلًا من المرتفعات وكان يرتجف بداية، لكنه نجح أخيرًا في تجاوز مخاوفه، والتأرجح على سطح البناء الشاهق.

وقال: "الإطلالة رائعة جدًا من الأعلى.. يبدو الأمر وكأنك في لعبة فيديو، حيث تشاهد السيارات وهي تتجول تحت قدميك.. الصور التي حصلنا عليها من الأعلى، هي من بين الصور المفضلة لدي".

وبالطبع، لم تخل التجربة من التحديات، أبرزها تصوير مقطع الفيديو باستخدام عصا السيلفي، التي يبلغ طولها 6 أمتار، وهي تتأرجح أسفل أقدامهم.

واستخدم الأصدقاء أيضًا تقنية الفيديو 360 درجة، حتى يشعر المتابعون بمشاركتهم اللحظة ذاتها.

ويشعر مارتن بالإعجاب حقًا في كل مرة يزور فيها دبي، خاصة أنه لا يمكنك قضاء يوم ممل في المدينة، حيث يوجد العديد المغامرات والرياضات التي يستطيع الزوار ممارستها.

ويُذكر أن مارتن اكتشف حبه للسفر خلال دراسته للحصول على درجة البكالوريوس في أواهو، هاواي. وكان يبلغ من العمر حينها 21 عامًا، حيث قرّر الانتقال إلى الجانب الآخر من العالم بمفرده تمامًا.

وسيستمر مارتن في العمل كمدون سفر، وعرض مختلف الوجهات من حول العالم، والتعمق أكثر في الثقافات المتعدّدة والأفكار.

ويعتقد أيضًا أنه يجب أن يقوم الجميع بعدد من الرحلات الدولية، لأنها ستجعل المسافرون يزدادون حكمة ووعيًا.. فما رأيك؟