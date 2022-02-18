هل فعلاً حطت سيارة طائرة داخل "متحف المستقبل" في دبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- راج على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما وصف بمفاجأة "متحف المستقبل" المرتقب افتتاحه في إمارة دبي يوم 22 شباط/فبراير 2022 وتساءل العديد ما إذا كان من الواقع أم لا.

وفي التفاصيل، شارك حساب مكتب دبي للإعلام على موقع "تويتر"، المتابعين بمقطع فيديو مذهل لسيارة طائرة تحط على مهبط داخل فتحة بـ"متحف المستقبل"، الذي يقع على جانب أوتوستراد الشيخ زايد، لتعود وتقفل على الفور.

#متحف_المستقبل.. أجمل مبنى في العالم وأحدث أيقونات #دبي المعمارية الجديدة. @MOTF … الافتتاح 22-2-2022 https://t.co/sh2wAsXNlR

وقد لاقى مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين أثنوا على أن دبي "مدينة الخيال العلمي" وأن "لا شيء مستحيل فيها".

ويعتبر "متحف المستقبل"، بحسب ما يصفه مكتب دبي للإعلام، "أجمل مبنى في العالم وأحدث أيقونات دبي المعمارية الجديدة".