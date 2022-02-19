تصميم حي"كوتينو" السكني في مدينة رانتشو ميراج الكاليفورنية.. كما بدا من الجو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "ديزني"، الأربعاء، عن خططها لإنشاء العديد من الأحياء السكنية في الولايات المتحدة، والبداية ستكون من مدينة "رانتشو ميراج" في كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم ديزني لـCNN، إنّ مشروع "كوتينو" (Cotino) سيكون الأول في مغامرتها "العيش مع قصص ديزني الخيالية" (Storyliving by Disney)، الذي سيضم نحو 1900 وحدة سكنية ذات أحجام مختلفة، ستبنى على العقار الذي تبلغ مساحته 2500 كيلومتر مربع.

لم يعلن عن أسعار الشقق، رغم أنّ المتحدثة قالت إن أسعارها ستحدّدها شركة بناء المساكن، آخذة في الاعتبار ظروف السوق.

هذا المشروع الذي سيُقام خارج "بالم سبرينغز" وتتولى تنفيذه شركة تطوير العقارات DMB Associates من ولاية أريزونا الأمريكية.

إلى الوحدات السكنية، ومساكن الأسرة الواحدة، تخطّط "ديزني" لإنشاء منطقة متعددة الاستخدامات مفتوحة للجمهور، تتضمّن محلات تجارية، ومطاعم، ومراكز ترفيهية، إلى فندق، ومنتزه للألعاب المائية. كما ستخصّص بعض الأحياء للسكان الذين تبلغ أعمارهم 55 وما فوق.

Credit: Storyliving by Disney

ويدير موظفو "ديزني" الذين تطلق عليهم الشركة اسم "أعضاء فريق العمل" المجمعات وسيضعون برامج وأنشطة للسكّان.

لكنك لن تقع على ميكي ماوس هنا. ولا حسومات أو امتيازات مخططة تتّصل بمنتزهات "ديزني" الترفيهية أو منتجاتها. عوضاً عن ذلك، سيجد السكان أنشطة ترفيهية مائية، أو يتابعون حصصًا حول الطهي، أو يشاركون بندوات حول الصحة النفسية والمشاريع خيرية.

كل هذا بالطبع يصحبه أسعار مرتفعة، حيث سيدفع السكان رسوم اتحاد مالكي المنازل، بالإضافة إلى رسوم عضوية النادي الطوعية، التي لم يكشف عن أسعارها بعد.

مشاريع ديزني السكنية الأخرى

سبق وأنشأت شركة "ديزني" مجتمعات سكنية متكاملة، مثل مدينة "سيلبرايشن" (Celebration) في ولاية فلوريدا الأمريكية التي لم تعد ديزني تملكها أو تديرها، ومجتمع "Golden Oak" على عقار Walt Disney World.

في مشروع Golden Oak، تستهدف مساكن الأسرة الواحدة عشّاق ديزني الذين يرغبون في أن يكونوا على مقربة من منتجع والت ديزني العالمي.

وكانت "ديزني" تملّكت داخل مدينة "سيلبرايشن"، "تاون سنتر" ونادي الغولف، ثمّ باعتهما عام 2004. وعانى بعض سكان "تاون سنتر" من المالك الجديد جرّاء تدهور حالة الوحدات والمباني. لكنّ آلاف المنازل الأخرى في "سيلبرايشن" كانت مملوكة دومًا من القطاع الخاص.

لكن متحدثًة باسم "ديزني" قالت لـCNN، إن مجتمعات "عيش قصص ديزني الخيالية" هذه ستكون مختلفة تمامًا عن المشاريع السابقة.

وأوضحت أنه ليس لديهم نيّة للبيع على غرار ما جرى في مدينة "سيلبرايشن". ورغم أنّ Golden Oak قد تروق لعشاق المنتزه الترفيهي، فإن تطوير مشاريع "عيش قصص ديزني الخيالية" مصمّمة للمعجبين الباحثين عن مقاربة ديزني لتضمين تفاصيلها وتجربتها حياتهم اليومية.

Credit: Storyliving by Disney

هذه هي المرة الأولى التي تحاول ديزني إنشاء أحياء متعدّدة في البلاد. وسيقوم فريق البحث والتطوير"Disney Imagineers"، المعروفين بإبداعاتم في بناء منتزهات ترفيهية واسعة، بتصميم الأحياء تماهيًا مع تاريخ وطبيعة كل موقع بذاته.

وقال مايكل هوندغن، المنتج التنفيذي لشركة والت ديزني إيماجينيرنغ، في مقطع فيديو عن المشروع الجديد خارج مدينة بالم سبرينغز التي عشقها مؤسس ديزني تردّد عليها دومًا: "يمكنك أن ترى وتشعر لماذا كان والت ديزني نفسه يهرب إلى الصحراء".

ولفت جوش دامارو، رئيس مجلس إدارة منتزهات ديزني وأنشطتها ومنتجاتها، في بيان مسجل بالفيديو، إلى أنّ شركة "ديزني" تشتهر برواية القصص المؤثرة منذ 100 عام تقريبًا.

وأضاف: "فيما نستعد لدخول القرن الثاني، قررنا تطوير طرق جديدة ومثيرة للدهشة لننقل سحر قصص ديزني للناس أينما حلّوا".