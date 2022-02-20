أشبه بالقصص الخيالية..استكشف الطبيعة الساحرة في سلوفينيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد سلوفينيا مقصدًا ساحرًا لعشاق التزلج والرياضيات الشتوية، إلا أن منطقة جبال الألب الجوليانية، الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية لسلوفينيا، تزخر بالعجائب الطبيعية، والعديد منها موجود في الحديقة الوطنية الوحيدة في البلاد، تريغلاف.

ومنذ عام 2019، أصبح التعرّف على هذه المنطقة أسهل بفضل إنشاء مسار جوليانا.

وهذا المسار الدائري الذي يبلغ طوله 168 ميلاً يمر عبر سفوح جبال الألب الجوليانية على مدى 16 مرحلة، ويبدأ وينتهي في بلدية كرانجسكا غورا.

وعلى طول الطريق، ستتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة للقمم الشاهقة، والشلالات، والأنهار المتدفقة، والبحيرات الجبلية البكر.

فيما يلي بعض المعالم البارزة خلال رحلة إلى جبال الألب الجوليانية

بحيرة بليد

وتحيط المياه الفيروزية الزجاجية بجزيرة صغيرة - تكتمل بكنيسة باروكية تقع بين أشجار الصنوبر - ويتزايد عامل الرومانسية بضع درجات عند وصولك إلى هناك على متن قارب خشبي تقليدي يُسمى "بليتنا".

وتقع قلعة بليد في مكان مرتفع على منحدر يطل على البحيرة، وهي قلعة تعود للقرون الوسطى وتضيف المزيد من الرومانسية إلى المشهد.

وعند عدم السباحة في البحيرة (التي تدفئها الينابيع الحرارية بشكل جيد)، يمكن للزوار ممارسة رياضة التجديف أو التجول على طول مسار يبلغ طوله أربعة أميال حول البحيرة، والاستمتاع بتلك المناظر التي لا تضاهى.

خوانق تولمين

خوانق تولمين, plain_text Credit: Adobe Stock

وفي الطرف الجنوبي من منتزه تريغلاف الوطني، تقطع خوانق تولمين بعضًا من أكثر المناظر الطبيعية الحالمة في مسار Juliana.

ويتواجد شيء بدائي تقريبًا حول هذه الجدران الحرجية الجيرية التي تلوح في الأفق فوق نهر تولمينكا، حيث تتدفق المياه الخضراء العميقة على طول الصخور.

وفي أدنى نقطة في المنتزه الوطني، على ارتفاع 180 مترًا فوق مستوى سطح البحر، يوجد ملتقى بين نهر تولمين وزادلاسيكا الذي يمكنك الوصول إليه عبر صعود درج صخري وجسور خشبية خلابة.

بحيرة بوينج

بحيرة بوينج, plain_text Credit: Adobe Stock

ومن الصعب التصديق أن هناك بحيرة أجمل من بحيرة بليد حتى تشاهد بحيرة بوينج.

وتُعتبر مياه بحيرة بوينج ذات اللونين الأزرق والأخضر المحمية بالجبال الحرجية مكانًا هادئًا للغاية للسباحة، والاسترخاء، والتجديف بالكاياك.

ويمكن اتباع الممر الذي يلتف حول البحيرة قبل ركوب التلفريك الذي ينقلك إلى أكثر من 5000 قدم إلى منتجع "Vogel" للتزلج، ومن الأعلى ستتمكن من مشاهدة مناظر تخطف الأنفاس لبحيرة بوينج.

شلال سافيكا

شلال سافيكا, plain_text Credit: Adobe Stock

وعلى بعد ميلين فقط إلى الشرق من بحيرة بوينج، تقع واحدة من أجمل مناطق الجذب الطبيعية في سلوفينيا التي تستحق الزيارة.

ويُعد شلال سافيكا بمثابة مصدر لنهر سافا بوينجكا، والذي يتدفق عبر الصدع العميق من ارتفاع 255 قدمًا إلى مياه ذات اللون زمردي أخضر لامع.

ويمكن اتباع المسار المحدد من فندق "Zlatorog" لمدة ساعة تقريبًا للوصول إلى الدرجات الصخرية التي تؤدي إلى الشلال.

محمية زيلنسي الطبيعية

مياه النبع تُعطي البحيرة في محمية زيلنسي الطبيعية لونًا فيروزيًا من عالم آخر., plain_text Credit: Adobe Stock

وإذا كنت تتبع مسار جوليانا في اتجاه عقارب الساعة، فستكون محمية زيلنسي الطبيعية أحد المعالم النهائية التي ستمر بها.

وسيذهلك مشهد البحيرة الزمردية التي تحيط بها المستنقعات وخلفها جبال متنزه تريغلاف الوطني. وتحتضن ينابيع منبع نهر سافا، مما يكسب البحيرة لونها المميز.

وتقودك الممرات الخشبية المرتفعة عبر هذا المنظر الطبيعي الهادئ عبر أكثر من 1000 نوع من أنواع الحياة البرية، بما في ذلك السحالي الرملية وطائر أبو منجل القرمزي النادر.

ونظرًا لأن متوسط درجة الحرارة لا ينخفض عن 5 درجة مئوية، فإن المياه لا تتجمد أبدًا، حتى خلال فصل الشتاء.

قمة جبل تريغلاف

يقدم جبل تريغلاف تجربة صعود إلى القمة مفعمة بالمغامرة., plain_text Credit: Adobe Stock

ويميل المتنزهون والمتسلقون الباحثين عن المغامرة إلى الانحراف عن مسار جوليانا والصعود إلى قمة جبل تريغلاف.

وعادةً ما تتضمن قمة الحجر الجيري الضخمة، التي يبلغ ارتفاعها 9،296 قدمًا، إقامة ليلية ومستوى جيد من اللياقة البدنية - ويجدر التفكير في الاستعانة بدليل.

ويمكنك الاقتراب من الجبل من عدة اتجاهات، ولكن يبدأ الطريقان الأكثر شهرة إما في بحيرة بوينج أو بحيرة بليد.

ويجب الاستعداد لقليل من التدافع عندما تقترب من القمة، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا خلال الفترة بين يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول.