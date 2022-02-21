من أجمل شواطئ شرم الشيخ..سعودي يوثق تجربة غوصه في خليج القرش بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما عُرفت مدينة شرم الشيخ في مصر بالعديد من مواقع الغوص الخلابة، التي يعثر الغواصون فيها على كل ما يبحثون عنه، سواء من حيث المشاهد الطبيعية أو الحياة البحرية.

وبحسب هيئة تنشيط السياحة المصرية، هناك العديد من مواقع الغوص التي يمكن زيارتها، مثل منطقة رأس جميلة، ورأس أم السيد، ورأس محمد، ورأس نصراني، وخليج القرش.

ويوثق السعودي، عمر الصالح، تجربة غوصه في خليج القرش (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)، والذي يعتبره من بين أفضل الأماكن للغوص في مصر.

وعلى عكس ما يوحي به اسم المكان، أوضح موقع هيئة تنشيط السياحة المصرية أن أسماك القرش لا تعيش في خليج القرش.

ويمكن إجراء العديد من تدريبات الغوص على الشاطئ بمستوياتها المختلفة، وهو مثالي للغوص ليلاً أيضًا.

وفي مياه خليج القرش، تتنوع الكائنات البحرية مثل الأخطبوط، والسمكة الراقصة، وسمكة الصخرة، والحبار بالألوان البراقة. ويمكنك أن ترى أحيانًا بعض الأسماك الفريدة مثل عثة البحر والسمكة الأنبوبية.

ولم تخل تجربة التصوير التي قام بها الصالح من التحديات، أبرزها كثرة عدد الزوار والمراكب، وفي بعض الأحيان ضعف القدرة على الرؤية وارتفاع صوت القوارب.

ولكن، هذا لم يمنع الصالح من دعوة الجميع إلى زيارته كونه موقعًا جميلًا، سواء للغواصين أم غير الغواصين.