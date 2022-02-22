في دبي.. الكشف عن جنس مولود حيوان الكسلان الوحيد في الشرق الأوسط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون سمعت عن حديقة "ذا غرين بلانيت"، أي "الكوكب الأخضر"، في مدينة دبي، والتي تتميز بوجود قبة حيوية تعيد خلق العالم الساحر للغابات الاستوائية، وتحافظ على أكثر من 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات.

وفي الآونة الأخيرة، كان يتطلع فريق الحديقة بأكمله إلى ولادة أول طفل كسلان في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة. وبالتالي، شعر أن كل مرحلة من هذه الرحلة تستحق الاحتفال مع الضيوف والمجتمع.

Credit: The Green Planet Dubai

وقالت أنجيلا جاك تشيلينغويريان، مديرة العلامة التجارية والاتصالات في "Green Planet"، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "يعتبر هذا الكسلان الوحيد المولود في منطقة الشرق الأوسط في منشأة عامة لعلوم الحيوان".

Credit: The Green Planet Dubai

ورغم أن أنثى الكسلان كانت قد وُلدت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021، إلا أنه كان يصعب تحديد جنسها. والسبب أنها كانت تتشبث بوالدتها خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتها.

وبذلك، راقب علماء الأحياء من ذوي الخبرة الأم وأنثى الكسلان عن كثب، دون أي تدخل غير ضروري.

وعندما أصبحت أنثى الكسلان أكثر دراية بمحيطها، خففت من تمسكها بوالدتها، وكشفت جنسها للعالم.

ووُلدت أنثى الكسلان بوزن 350 غرامًا تقريبًا.

Credit: The Green Planet Dubai

وأوضحت تشيلينغويريان أن صغار هذه الحيوانات يبدأون في تناول الأطعمة الصلبة بعد 10 أيام فقط، إضافة إلى مواصلة الرضاعة.

Credit: The Green Planet Dubai

وكانت مناسبة الكشف عن الجنس مفتوحة لجميع الضيوف، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام، والمؤثرين.

وقالت تشيلينغويريان: "شعرنا بسعادة غامرة لحصولنا على مثل هذا الإقبال الكبير، لذلك أراد العديد من أعضاء المجتمع الاحتفال معنا بهذا الإنجاز الرائع".

Credit: The Green Planet Dubai

وفي يوم الكشف عن جنس الجنين، طُلب من الجميع ارتداء اللونين الأزرق أو الوردي. وبوجود الوالدين، تم الكشف عن جنس حيوان الكسلان أخيرًا والاحتفال مع الجميع.

وأوضحت تشيلينغويريان: "كان يومًا سعيدًا للجميع.. أعتقد في هذه المرحلة من العالم، أن تكون قادرًا على القدوم والاحتفال بالأشياء الصغيرة، مثل جنس طفل يتمتع بصحة جيدة، هو ما يحتاجه الناس بالضبط.. إنها أيضًا طريقة رائعة لتفكير العائلات في الحيوانات والبيئة والدور الذي نلعبه جميعًا في حماية موائلها".