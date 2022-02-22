مسبح معلّق في الهواء وبرج بلمسة سواروفسكي.. هذه روائع العمارة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد طول انتظار.. يفتتح متحف المستقبل أبوابه أخيرًا في مدينة دبي، أمام الزوار، بتاريخ 22 فبراير/ شباط من العام 2022.. وبالطبع، لم يقم المتحف بدعوة زواره بالطريقة التقليدية، بل على العكس تمامًا!

وتفاجأ سكان مدينة دبي برجل طائر ينطلق من موقع "متحف المستقبل"، ويحلّق في سماء المدينة حتى يحط رحاله على الأرض أخيرًا، لتوزيع دعوات خاصة قبيل افتتاح "أجمل مبنى على وجه الأرض".

وقام ريتشارد براوننج، وهو يُعرف بلقب الرجل الطائر، بتقديم عروض جوية مميزة أثناء تقديمه هذه الدعوات لبعض الأشخاص.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يشكل متحف المستقبل أعجوبة بصرية ساحرة تخطف أنظار الزوار والمهتمين بالهندسة المعمارية من حول العالم، إضافة إلى المصورين الفوتوغرافيين، الذين التقطت عدساتهم صوراً استثنائية تفتح بزواياها المبتكرة ومحتواها غير التقليدي نافذة مميزة على المستقبل.

وقصد عدد كبير من المصورين المحترفين محيط المتحف، الذي يعتبر "تجسيدًا واقعيًا لأحدث ما توصل إليه الإبداع الهندسي البشري"، وفقًا لما ذكرته (وام).

واختير متحف المستقبل بين أجمل مباني العالم حتى قبل افتتاحه الرسمي.

وينفرد المتحف باعتماد واجهته بالكامل على فن الخط، وتحديدًا الخط العربي، الذي يمتاز بجماليات حروفه الاستثنائية.

وذكرت "وام" أن المتحف "يرسي من خلال تفاصيل النور والظلال الطبيعية وأنماط الإضاءة المميزة، فلسفة جديدة في المعمار القائم على التكنولوجيا الذكية والابتكار والإبداع والاستدامة التي يمكن للمصورين توثيقها في لقطات تتحول إلى لوحات فنية بديعة".