أفضل 10 شواطئ في العالم لعام 2022 بحسب "تريب أدفايزر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا صدف ودخلت "جنة" دافئة عذراء، رمال شواطئها بيضاء، ومياهها صافية وفيروزية اللون.. فأنت تتمتّع إذًا بشمس الشاطئ المصنّف رقم 1 عالميًا لعام 2022، وفقًا لمستخدمي موقع السفر العالمي "تريب أدفايزر".

وأصدرت منصة السفر هذه قائمتها للسنة الثانية على التوالي لـ"أفضل الشواطئ" لعام 2022، من اختيار المسافرين.

أفضل 10 شواطئ في العالم لعام 2022، هي:

تقع غالبية المواقع المختارة من مستخدمي المنصة ضمن القائمة المؤلفة من الشواطئ العشرة الأوائل التي تمثل القارات الخمس، في منطقة البحر الكاريبي. وكان للبرازيل حصة الأسد حيث تضمنت اللائحة ثلاثة شواطئ رائعة فيها.

شاطئ غرايس باي: بروفيدنسياليس، تركس وكايكوس

يقع الشاطئ على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة بروفيدنسياليس. قد تظن أنه جزء من منطقة البحر الكاريبي، لكن سلسلة جزر تركس وكايكوس بأكملها تقع تقنيًا في المحيط الأطلسي، وتابعة للأراضي البريطانية.

وأشار موقع السياحة الرسمي في تركس وكايكوس إن الحاجز المرجاني البحري يساعد في إبقاء شاطئ خليج غرايس خاليًا من الأعشاب البحرية وأجسام أخرى. وتحظى القوارب والرياضات المائية الأخرى بشعبية في هذه المياه الهادئة الضحلة الفاصلة بين الشاطئ والشعاب المرجانية.

شاطئ فاراديرو: فاراديرو، كوبا

Credit: Adobe Stock

إذا كنت تبحث عن الراحة والهدوء ستجدهما على شاطئ فاراديرو الكوبي، حيث ستتمتّع بالرمال البيضاء اللون، وتتفيأ بظل أشجار النخيل، وتستسلم للمشهدية الاستوائية.

خليج الفيروز: إكسماوث، أستراليا

شاطئ الفيروز , plain_text Credit: Getty Images

ويقع هذا الشاطئ في منتزه كايب رانج الوطني في إكسماوث، غرب أستراليا. ولمن يهوى ممارسة رياضة الغوص، عدم التردد بالتوجه إلى هذه البقعة من العالم.

كوارتا برايا: مورو دي ساو باولو، البرازيل

شاطئ كوارتا برايا , plain_text Credit: Alamy Stock Photo

وإذا كنت تُنشد السكون بعد أشهر من الحياة الصاخبة، ينصحك مستخدمو موقع "تريب أدفايزر" بالتوجه إلى شاطئ كوارتا برايا الواقع في مورّو دي ساو باولو البرازيلية، لتميّزه بالهدوء وعدد قليل نسبيًا من السيّاح.

شاطئ النسر: بالم - إيجل بيتش، أروبا

شاطئ النسر, plain_text Credit: Getty Images

ويصف أحد مستخدمي موقع "تريب أدفايزر" هذا الشاطئ التابع لمدينة أورانجيستاد، عاصمة جزيرة أروبا الكاريبية الهولندية، بـ"الرائع جدًا".

شاطئ رادهاناغار: جزيرة هافلوك، الهند

شاطئ رادهاناغار في الهند, plain_text Credit: Adobe Stock

وتُعتبر شواطئ جزر أندامان الهندية غاية في الروعة، لكنّ شاطئ رادهاناغار على جزيرة هافلوك يتميز ببيئته العذرية وغروب الشمس الذي لا مثيل له في العالم.

شاطئ بايا دو سانشو: فرناندو دي نورونها، البرازيل

شاطئ بايا دو سانشو في البرازيل , plain_text Credit: Adobe Stock

ويقع شاطئ بايا دو سانشو ضمن جزر أرخبيل فرناندو دي نورونها البرازيلي البعيد نسبيًا، لكن من السهل الوصول إليه. ويرى مستخدمو موقع "تريب أدفايزر" أنّ التمتّع بمياهه ومناظره الخلابة تستحق عناء الذهاب إليه.

شاطئ خليج ترانك: منتزه جزر فيرجن الوطنية، جزر فيرجن الأمريكية

شاطئ خليج ترانك في الجزر العذراء , plain_text Credit: Getty Images

وإذا كنت من هواة مرافقة الحيوانات البحرية، حدّد بوصلتك واقصد شاطئ خليج ترانك داخل منتزه الجزر العذراء الوطنية، حيث ستمضي وقتًا برفقة السلاحف الجلدية الظهر.

شاطئ بايا دوس غولفينوس: برايا دا بيبا، البرازيل

شاطئ بايا دوس غولفينهوس في البرازيل , plain_text Credit: Adobe Stock

هل تحب أسماك الدلفين؟ هل ترغب بالسباحة برفقتها؟ توجّه إذًا إلى شاطئ بايا دوس غولفينهوس على الساحل الجنوبي لمدينة ناتال البرازيلية حيث تلتقي بهذا الحيوان البحري اللطيف.

شاطئ سبياجا دي كورنيلي: لامبيدوزا، إيطاليا

Credit: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

وتتمتّع جزيرة لامبيدوزا التابعة لجزيرة صقلية بشاطئ سبياجيا دي كونيليي الذي يعتبر موطنًا للسلاحف البحرية الضخمة الرأس.

كيف تمّت عملية اختيار الشواطئ الأفضل؟

ووفقًا لموقع "تريب أدفايزر"، تكرّم الاختيارات المواقع الأكثر شهرة بين المستخدمين المشاركين.

واستندت قائمة "Travellers 'Choice Best of the Best" على جودة وكمية التعليقات والتقويمات من مرتادي موقع "تريب أدفايزر" للشواطئ، في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول من العام 2021.