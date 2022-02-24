ما سر هذه الصورة لعارضة أزياء على مرتبة سرير قبالة برج خليفة في دبي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يتساءل العديد من الأشخاص حول ما إذا كان من الممكن حقًا أن يتحول الخيال إلى حقيقة، قرّر بيتر جاي تاكبوبو، وهو مصور مقيم في أبوظبي، إثبات ذلك من خلال سلسلته الفوتوغرافية الجديدة.

وعمل تاكبوبو في مجال التصوير لمدة 11 عامًا، إذ كانت بداياته في التصوير الرياضي، ثم انتقل إلى التصوير الجوي والمناظر الطبيعية والجواهر المخفية، وتحديدًا في دولة الإمارات.

Credit: Peter Jay Tacbobo

وتُعتبر الموسيقى هي مصدر إلهام المصور المقيم في أبوظبي، حيث تعطيه أفكارًا مختلفة لإنشاء محتوى فريد، مثل سلسلة السرير الفوتوغرافية.

وفي هذه السلسلة، ستجد صورًا مختلفة لعارضة أزياء تجلس على مرتبة سرير في مواقع عديدة، تطل بعضها على ناطحات سحاب دبي، وتحديدًا برج خليفة.

Credit: Peter Jay Tacbobo

وبالتالي، تؤكد صور تاكبوبو على أن الخيال يمكن أن يصبح حقيقة عندما تقرر تحقيق ذلك.

ويقول المصور الفوتوغرافي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كن شجاعًا بين الحين والآخر لتجربة شيء مختلف".

Credit: Peter Jay Tacbobo

ويبقى السؤال، كيف توصل المصور لهذه الفكرة؟

ولطالما تخيّل المصور شعور الاستيقاظ في مواقع مختلفة بشكل يومي، خاصة بعد إنشائه محتوى مرئي لفترة طويلة، موضحًا أن استخدام المواد المختلفة للتوصل إلى صور إبداعية، وتحديدًا مرتبة السرير، كانت من إحدى الطرق الممتعة.

Credit: Peter Jay Tacbobo

وبالطبع، لم يخل التصوير من التحديات، أبرزها الاستيقاظ مبكرًا للقيادة لمسافة طويلة، والتصوير أحيانًا في موقع قد يكون مربكًا.

Credit: Peter Jay Tacbobo

ولكن شغفه كان بمثابة دافع أساسي لاستمراريته عند مواجهة أي تحدي.

وللرد على تساؤل الكثيرين حول كيفية حمله مرتبة السرير معه إلى مواقع مختلفة، وتمكنه من تنفيذ الفكرة بمرونة وسلاسة، أوضح تاكبوبو قائلًا: "عندما تخطط جيدًا وبعناية، فستنجح في النهاية رغم المصاعب".

Credit: Peter Jay Tacbobo

وبصفته مصورًا بطائرة بدون طيار، يشعر تاكبوبو بالحماس دومًا تجاه التصوير الجوي.

وكونه يرغب بأن يصبح طائرة بشرية بدون طيار، قرّر تاكبوبو أيضَا أن يمارس القفز المظلي لرصد الصور من الأعلى، هادفًا إلى تحقيق ألف قفزة مظلية.