منذ اليوم.. الإمارات تُخفّف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدءًا من 26 فبراير/ شباط، تطبّق دولة الإمارات العربية المتحدة الإجراءات الاحترازية والوقائية المحدّثة الخاصة بـ"كوفيد-19"، وفق ما أعلنت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" بالتنسيق مع شركائها الرئيسيين.

أما بنود الإعلان وفق ما وردت على "وكالة أنباء الإمارات – وام"، فهي:

ارتداء الكمامة إلزامي في الأماكن المغلقة، واختياري في المناطق المفتوحة.

إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري يوميا لمدة 5 أيام للعاملين في كافة القطاعات بالدولة.

استمرار العمل ببروتوكول العزل الصحي للمصابين كما هو معلن عنه سابقاً من دون أي تغيير، باستثناء إلغاء ارتداء أسورة المصابين

وأكدت الهيئة للمواطنين والقاطنين في دولة الإمارات استمرار العمل بالقرار السابق القاضي بإبراز نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة كحد أقصى، بغية التمكن من المشاركة في كافة الفعاليات والمعارض والأنشطة، والمناسبات الثقافية، والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والسياحية فقد تقرر إلغاء التباعد الجسدي، مع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

كما أعلنت الهيئة عودة الأنشطة الرياضية بالكامل لكافة الفئات العمرية، مع إلزام الجمهور بإبراز المرور الأخضر، أو فحص PCR قبل 96 ساعة كحد أقصى، بالاضافة إلى الالتزام وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والمفتوحة، نظرًا لحجم التجمع في الفعاليات الرياضية.

هل وجهتك دولة الإمارات العربية المتحدة؟ إليك أبرز بنود بروتوكول السفر المحدث للدخول إليها:

إبراز شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا معتمدة تحتوي على قارئ QR.

إبراز نتيجة سلبية من اختبار PCR خلال من 48 ساعة لغير المحصّنين، أو شهادة تعافي من الإصابة بالفيروس قبل شهر من موعد السفر، تحتوي على نظام قارئ QR.

اتباع متطلبات الفحوص والتحصين الخاصة بالدول والوجهات المراد السفر إليها من دولة الإمارات

ويأتي هذا الإعلان "تماشياً مع استراتيجية الدولة في المُوازَنة بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية، ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام، مع المحافظة على صحة وسلامة المجتمع في ظل استمرار الأنشطة المختلفة، والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة في الدولة"، وفق ما ورد على وكالة "وام".