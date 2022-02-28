دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لدى مشاهدة صور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها من الأعلى، ستشعر للحظات أنك ترافق أحمد غواص في مغامراته من بدايتها حتى نهايتها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبمجرد مشاهدتك هذه التجربة كاملة على هاتفك، تخيّل كيف يمكن أن يتشكلّ المشهد على أرض الواقع!

وقرّر المغامر العُماني بعد أن كان يعمل في صيناة الأماكن المرتفعة، أن يحوّل مهنته إلى سياحة المغامرات مثل التسلّق، ودخول الكهوف، والقفز من الشلالات.

وأخيرًا، نجح في فتح شركة سياحية خاصة به في مجال المغامرات والتخييم.

كيف يُحضر غواص نفسه قبل مغامرة التسلق؟

فحص المعدات قبل التسلق بيومين

تتبع الأرصاد الجوية

توفر الإسعافات الأولية

توفر معدات الإنقاذ

المخاطر التي قد يواجها المتسلق؟

نسيان بعض المعدات الضرورية

عدم فحص معدات التسلق أو انتهاء صلاحية استخدام بعض المعدات

عدم استخدام المعدات بطريقة صحيحة

إجراءات السلامة

فحص المعدات المستخدمة في المغامرة

استعداد الفريق بدنيًا دون وجود أي إصابات

معدات الإسعافات الأولية

التأكد من الأرصاد الجوية

تجهيز الطعام الإضافي في حالات الطوارئ

توفر الهاتف الفضائي

توفر معلومات حول المكان لدى أفراد الفريق

ولا تخل تجربة غواص من التحديات، أبرزها صعوبة المسارات، والتأثر بمنخفض جوي، ومواجهة الزواحف، والتعامل مع استنزاف طاقة أحد أعضاء الفريق بسبب التعب.

وفيما يتعلق بالمواقع التي يختارها غواص خلال تجاربه المختلفة، يحرص على تجنب الأماكن التي تتساقط فيها الصخور عادة، وتكون جاذبة للمغامرين.

إذًا، ما هي بعض أفضل المواقع للمغامر العُماني؟

جبل سمحان

ويُعتبر هذا الموقع المفضل لدى غواص، حيث تعلم تسلّق الجبال وكيفية استخدام المعدات.

ويًعد أحد الجبال عالية الارتفاع الموجودة في شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد في منطقة ظفار الواقعة في الجانب الجنوبي من سلطنة عُمان.

وبحسب ما ذكرته وزارة السياحة العمانية، يبلغ ارتفاع أعلى قمة في جبل سمحان حوالي 2،100 متر عن مستوى سطح البحر، كما يضم مجموعة من السهول التي تفصلها عن بعضها البعض ممرّات رفيعة وعميقة، حيث يصل عمق البعض منها إلى ألف متر.

وادي دربات

يُعد الوادي بمثابة حديقة طبيعية تتضمن شلالات، وبحيرات، وجبال، وكهوف، كما يتميز بوجود الحيوانات البرية والمناطق الخضراء الخصبة.

ويعتبر غواص أن شلالات وادي دربات من بين أحد مواقعه المفضل، حيث تبعث في داخله شعورًا جميلًا عند القفز من الشلال لمسافة 100 متر مع وجود مناظر خلابة من حوله.

كهف مجلس الجن

ويُعتبر كهف مجلس الجن أحد أكبر الكهوف الجوفية في العالم، حيث يقع عند الحد الشمالي من هضبة سلمى، بالقرب من قرية فنس، بولاية قريات في محافظة مسقط.

ورغم ضخامة حجم كهف مجلس الجن، إلا أنه يصعب اكتشافه من الخارج، خاصة أن كل ما يدل على وجوده هو مجرد ثلاث فتحات تبدو غير مهمة للناظر إليها.

ومن خلال منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى غواص إلى ترويج السياحة في سلطنة عُمان حتى تُصبح من بين أهم المقاصد السياحية بحلول عام 2040.