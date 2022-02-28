أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت هيئة الطيران المدني الروسية، في بيان الاثنين، إنها أغلقت مجالها الجوي أمام ناقلات من 36 دولة.

وحسب الهيئة، فقد تم اتخاذ القرار ردًا على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على شركات الطيران أو الرحلات الجوية المسجلة في روسيا.

ويأتي القرار وسط عدد متزايد من الدول التي حظرت تحليق الرحلات الجوية الروسية في مجالها الجوي، بسبب الغزو المستمر لأوكرانيا.

وفرضت أمريكا ودول أوروبية سلسلة عقوبات اقتصادية ثقيلة على روسيا، وقدمت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة هجوم موسكو الذي بدأته منذ الخميس الماضي.

القائمة الكاملة للدول التي حظرت روسيا تحليق طائراتها:

1. النمسا

2. ألبانيا

3 - أنغيلا (إقليم ما وراء البحار البريطاني)

4. بلجيكا

5. بلغاريا

6- جزر فرجن البريطانية

7. المملكة المتحدة

8. المجر

9. ألمانيا

10- جبل طارق

11. اليونان

12. الدنمارك + جرينلاند + جزر فارو + البحر الإقليمي

13. جيرسي

14. أيرلندا

15. آيسلندا

16. أسبانيا

17. إيطاليا

18. كندا

19. قبرص

20. لاتفيا

21- ليتوانيا

22- لكسمبرغ

23- مالطا

24- هولندا

25- النرويج

26- بولندا

27- البرتغال

28- رومانيا

29- سلوفاكيا

30- سلوفينيا

31- فنلندا

32- فرنسا

33- كرواتيا

34- الجمهورية التشيكية

35- السويد

36- إستونيا