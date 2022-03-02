غابة متحجرة في القاهرة يوثقها مصري بكاميرته ستثير فضولك.. ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت عن محمية الغابة المتحجرة في مصر، وتحديدًا في العاصمة القاهرة؟ إذا لم تزر هذا المكان حتى الآن، فستنبهر به حقًا كما حصل مع المصور الفوتوغرافي، أحمد زهران، الذي قرّر رصده بعدسة كاميرته على الفور (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبحسب البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1989، حيث تبلغ مساحتها 7 كيلومتر مربع، وتبعد عن القاهرة مسافة 30 كيلومترًا.

وتزخر منطقة الغابة المتحجرة بالسيقان وجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب، والذى ينتمي إلى العصر الأوليجوسيني، ويتألف من طبقات رملية وحصى وخشب متحجر تتراوح سماكته بين 70-100 متر.

وتُعتبر الغابة غنية ببقايا وجذوع وسيقان الأشجار الضخمة المتحجرة، والتي تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع أسطوانية، تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار، وتتجمع مع بعضها على شكل غابة متحجرة.

ويُتوقع أن تكوين الغابة المتحجرة بمنطقة المعادي يعود إلى أن أحد أفرع نهر النيل القديم منذ العصور الجيولوجية السحيقة قد حمل هذه الأشجار إلى مسافات طويلة وألقاها فى هذا المكان ثم تحفرت (تحجرت).

وبالطبع، لا تخل تجربة زهران من التحديات في التصوير، خاصة أنه يتم سؤاله كثيرًا عن سبب تصويره للمكان.

وقال المصور المصري، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر المحمية مكانًا رائعًا، حيث تعد أثرًا جيولوجيًا نادراً لا يوجد له مثيل في العالم، ويكفي أن يكون وسط بقعة من الأرض موجودة منذ أكثر من 35 مليون عام تقريبًا".

واكتشف زهران أن غالبية المشاهدين لمقطع الفيديو ليس لديهم أي خلفية عن المحمية، أو عن مكانها، أو حتى وجودها في الأساس.

ويسعى زهران إلى تنشيط السياحة في مصر، كما ينصح بشدة زيارة هذا المكان، قائلًا: "الشعور الذي يراودك عندما تلمس أشجارًا متحجرة منذ أكثر من 35 مليون سنة لا يوصف".

وبدوره، يخطط أيضًا لزيارة كل بقعة من أرض بلده، ويوثقها بمقاطع فيديو لعرضها عبر قناته على موقع "يوتيوب".