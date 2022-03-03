طيار يُعفى من خدماته قبل ساعات من قيادة الطائرة بسبب هذا الفحص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد بيان صحفي صادر عن مطار بافالو نياجرا الدولي وآخر عن شركة الطيران "JetBlue"، أنّ طيارًا" أُقيل من مهامه" صباح الأربعاء، بعدما تبيّن أنّ مستوى الكحول في دمه يضاهي "ضعف الحد القانوني" المسموح به.

وورد في البيان أنّه خلال عبور جايمس كليفتون البالغ من العمر 52 عامًا نقطة الأمن، "لاحظ أحد عملاء إدارة أمن المواصلات أنه غير متوازن".

واستجابت شرطة هيئة النقل الحدودية في نياجرا، وتم إجراء اختبار الكحول على الطيار. وقال المطار إنه بعد أن سجل مستوى الكحول في الدم 0.17، تم احتجاز كليفتون وتسليمه إلى الأمن الخاص بشركة "Jet Blue"، وفقًا لما ذكره بيان المطار.

واستنادًا إلى إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فإن الحد الأقصى للكحول في دم الطيارين يجب أن يبلغ 0.04، ما يعني أن مستوى الكحول في دم كليفتون تخطى أربعة أضعاف الحد القانوني.

واعترف الطيّار باحتسائه "5 أو 6 كؤوس من المشروب خلال تناوله العشاء الليلة السابقة"، بحسب تقرير للشرطة حصلت عليه CNN.

وأوضحت شركة" JetBlue" في البيان الصادر عنها، أنها تعتمد سياسة داخلية صارمة وغير متسامحة بشأن الكحول، وأنها تتعاون مع السلطات، وتجري تحقيقًا داخليًا بالحادثة، خاصًا بها.

وجاء في بيان "JetBlue": "نحن على دراية بالحادثة التي وقعت صباح اليوم في بافالو، ونتعاون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون"، بالإضافة إلى أنّ "عضو الطاقم المتورّط بالحادثة أُعفي من مهامه".

ولم يعلّق اتحاد رابطة طياري الخطوط الجوية على هذه الحادثة عندما تواصلت معه CNN، لكنه قال في بيان إنّ "مهنة قيادة الخطوط الجوية في أمريكا الشمالية هي إحدى أكثر المهن الخاضعة للمراقبة الشديدة، وقد ساهمت مهنية طياري الخطوط الجوية بجعل النقل الجوي الوسيلة الأسلم لنقل الركاب وشركات الشحن الجوي".

أمّا الطيار جايمس كليفتون فهو من أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية. ووجهة المسار الذي كان مقرّرًا لمدينة فورت لاودردال، وفقًا لبيان مطار بافالو نياجرا الدولي.