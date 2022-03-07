دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "مشهد ساحر وجميل جدًا أشبه بالحلم"، هذا ما قاله الطيار الرياضي السعودي، عبدالعزيز الشيبان، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

وعندما يشاهد الأشخاص تكوينات سحابية رائعة وجميلة في السماء، يسارع بعضهم إلى رصدها بعدسات كاميراتهم. ولكن، لا يكون الحال ذلك دومًا بالنسبة للطيار الرياضي السعودي.

وبدوره، يتوجه الشيبان نحو موقف طائرته الرياضية الخاصة، وهي من نوع الجايروكوبتر، حتى يحلق بها في سماء منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بين تكويناتها السحابية المميزة.

وبدلًا من مشاهدة هذه المناظر الخلابة على شاشة هاتفه الصغيرة، يستمتع الطيار الرياضي بجمال الغيوم من زاوية 180 درجة، من مقعده الخاص، على متن الطائرة.

وعند مشاهدة مقطع الفيديو، الذي رصده الشيبان من طائرته في فصل الشتاء، ستشعر وكأنه يطير حقًا بين الغيوم.

وبسبب مساحة الرؤية الواسعة، ستلاحظ مدى قرب الطيار الرياضي السعودي من هذه التكوينات السحابية الخلابة.

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وستتفاجأ حتمًا عند مشاهدة مقطع الفيديو، الذي لاقى انتشارًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الغيوم تبدو وكأنها تشكل ممر طيران خاص بالشيبان حتى يمر من خلالها.

ولم يبدأ حب الشيبان للطيران حديثًا، حيث اكتشف شغفه أثناء ممارسة هذه الهواية مع أخيه الأكبر منذ مرحلة الطفولة.

ويميل أحيانًا إلى الطيران عندما تكون السماء غائمة، واصفًا الأجواء بكونها أشبه بـ"الخيال".

وفي الوقت الذي ينشر فيه الشيبان مقاطع فيديو تعكس لقطات من رحلاته المميزة، يتعجب آخرون من تجاربه المتنوعة والمشاهد الطبيعة الخلابة التي يستمتع بها من السماء.

فما رأيك بهذه المشاهد؟ هل تريد عيش تجربة مماثلة!