دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن عن تقرير يسلط الضوء على توسع حرية السفر بشكل ملحوظ منذ نشر أول مؤشر لجوازات السفر قبل 17 عامًا.

وفي عام 2006، كان المتوسط ​​العالمي لعدد الدول التي يمكن زيارتها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة يبلغ 57 دولة، وفي عام 2022، ارتفع المتوسط ​​إلى 107 دولة. ويشير التقرير إلى أن هذا التقدم الواضح يخفي فجوة متزايدة في التنقل، وما ينتج عن ذلك من إمكانية الوصول إلى الفرص بين المواطنين في شمال العالم من ذوي الدخل المرتفع والمواطنين من ذوي الدخل المتدني في جنوب العالم، والذي يضم العديد من الدول الهشة. ويمكن لحاملي جوازات السفر اليابانية، والسويدية، والأمريكية زيارة أكثر من 180 وجهة بدون تأشيرة، بينما يمكن لمواطني أنغولا، والكاميرون، ولاوس، زيارة حوالي 50 وجهة فقط.

وأضاف التقرير أن المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة ورجال الأعمال يتطلعون إلى بناء خيارات المواطنة والإقامة التكميلية في ولايات قضائية متعددة من خلال برامج هجرة الاستثمار، للوصول إلى الأمن الصحي والمكان الذي يمكنهم فيه وعائلاتهم العيش بشكل مريح، وإجراء الأعمال، والدراسة، والاستثمار.

ومن بين الدول العربية، جاءت دولة الإمارات في أعلى زيادة لعدد الوجهات منذ عام 2006، والتي يُسمح للمواطنين بالسفر إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، ليصل عدد الدول المضافة لـ 140 دولة. وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية بإجمالي زيادة بلغت 60 دولة، ثم الكويت بـ 56، والسعودية بـ48 دولة، ثم سلطنة عُمان بزيادة 44 دولة منذ 2006.

ونعرض لكم في الإنفوغراف أعلاه نظرة على حجم الزيادة منذ عام 2006 في عدد الوجهات لمواطني الدول العربية التي يُسمح لهم بالسفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.