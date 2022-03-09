مشروع طال انتظاره.. باريس تبني أول تلفريك حضري بقيمة 145 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر باريس موطنًا لبعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في العالم، وقد تحتضن العاصمة الفرنسية أول تلفريك حضري في المدينة.

ويصل طول خط الترام الجوي الجديد إلى 4.5 كيلومترات، حيث يربط بين مختلف الضواحي في الجنوب الشرقي مع مترو باريس.

صورة تعكس نظام التلفريك الجديد، والذي من المقرر افتتاحه في باريس، بحلول عام 2025. , plain_text تصوير: Courtesy Île-de-France Mobilités

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشييد هذا العام، وأن يفتتح المشروع بحلول عام 2025.

وسينتقل مشروع "Cable 1" من ضاحية "فيلنوف سان جورج" الباريسية إلى محطة "بوانت دو لاك" في كريتاي، في منطقة إيل دي فرانس، في غضون 17 دقيقة فقط، أي أقل من نصف الوقت الذي تستغرقه الرحلة في الحافلة.

وتم إطلاق صورًا خاصة بخط التلفريك، الذي يديره استوديو الهندسة المعمارية "Atelier Schall"، ما يوفر نظرة فاحصة على المشروع الذي طال انتظاره .

سينتقل مشروع "Cable 1" من ضاحية "فيلنوف سان جورج" الباريسية إلى محطة "بوانت دو لاك" في كريتاي، في منطقة إيل دي فرانس. , plain_text تصوير: Courtesy Île-de-France Mobilités

وتبلغ قيمة مشروع "Cable 1" حوالي 145 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يخدم حوالي 11 ألف شخص يوميًا، مع الانتظار مدة 30 ثانية فقط في أوقات الذروة. وستتسع كل مقصورة لما يصل إلى 10 ركاب.

وبينما أن المدن الفرنسية مثل بريست وغرونوبل تمتلك بالفعل أنظمة تلفريك شبيهة، فإن مشروع "Cable 1" سيكون الأول لباريس إذا تمت الموافقة عليه.

ومع ذلك، هناك العديد من خطوط الترام الجوية المقترحة في مراحل مختلفة من التطوير.

وتم اقتراح "Cable 1" لأول مرة في عام 2008، وكان يُعتبر ضروريًا بسبب التضاريس الجبلية في كريتاي، والتي تحتضن أيضًا خط قطار عالي السرعة وطريق سريع، ما يجعل أنظمة السفر فوق الأرض البديلة أقل عملية.

ويقول لوران بروبست، المدير العام لشركة "IDF Mobilites": "قررت وسائل النقل العام في إيل دي فرانس، ومناطق إيل دي فرانس وفال دو مارن في عام 2016، إضافة أداة مبتكرة جديدة لحلول النقل العام، والتي قدمت لسكان إيل دي فرانس أول خط نقل للتلفريك الحضري في المنطقة".

وسيسمح هذا الاقتراح للمجموعة، بقيادة "Doppelmayr France"، بتوفير الوقت لأكثر من 11 ألف شخص، خلال فترة تزيد قليلاً عن أربع سنوات.

وستكون كل محطة بارتفاع طابق واحد فقط من أجل ضمان استخدام خط نقل التلفريك الحضري من قبل جميع الركاب.

سيصل طول الخط إلى 4.5 كيلومترات، وسيستوعب حوالي 1,600 راكب في الساعة. , plain_text تصوير: Courtesy Île-de-France Mobilités

ولا تُعد باريس هي المدينة الأوروبية الوحيدة التي تقدم نظام التلفريك.

وفي العام الماضي، أعطت أمستردام الضوء الأخضر لعربة تلفريك بطول 1.5 كيلومتر ستسافر عبر نهر آي جي، وستربط بين أمستردام- فيست وأمستردام- نورد، عندما يتم تشغيلها في عام 2025.