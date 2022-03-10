مغامر ينهي ألف قفزة مظلية ناجحة حتى يطير فوق هذا المعلم البارز بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تخطط للقفز فوق أحد أبرز المعالم الموجودة في مدينة دبي، فالأمر ليس بتلك السهولة التي تعتقدها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

واكتشف برينتون ليندسي رياضة القفز بالمظلات خلال فترة تواجده في الجيش، وهو يمارسها منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017.

وتُعتبر مدينة دبي من بين أحد الوجهات التي مارس فيها ليندسي هوايته.

وقال ليندسي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "بمجرد إتمامك ألف قفزة مظلية ناجحة، ستشعر وكأنك تغلبت على لعبة فيديو، حيث تصل إلى المستوى النهائي كمكافأة، وتقفز فوق أحد أفخم المعالم على الإطلاق".

وبالطبع، لا يستطيع أي شخص القفز هناك، بحسب ما أوضحه ليندسي، بسبب مستوى المهارة ومخاطر المياه المحيطة بمنطقة الإنزال، إذ أوضح: "يمكن أن تصبح التجربة خطيرة للغاية عند النزول".

وفي مقطع الفيديو، استخدم ليندسي كاميرا "GoPro Max" لأنها تقدم عرضًا جويًا بزاوية 360 درجة للأرض بأكملها.

ويحب المغامر أسلوب هذه الكاميرا لأنها تقدم زاوية مختلفة عن جميع مقاطع الفيديو الأخرى، التي تراها عبر الإنترنت.

وقال: "أردت أن أظهر للناس مدى جمال العالم من منظور الطيور، وكيف يكون الشعور بالطيران على هذا الارتفاع فوق الأرض".

وقام ليندسي بالفعل بـ5 فقزات مظلية فوق جزيرة النخلة بدبي، ويسعى إلى القيام بـ5 أو 6 قفزات أخرى قبل عودته إلى أمريكا.

واليوم، يسعى بدوره إلى القفز فوق كل منطقة هبوط تسمح بالقفز بالمظلات حول العالم، كما أنه يحصل حاليًا على رخصته ليكون طيارًا، معتبرًا أن لقب "طيار القفز بالمظلات" يبدو رائعًا.