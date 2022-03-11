هذه الوجهة الإيطالية الرائعة ستتكفل بدفع فواتير حفل زفافك.. كيف ذلك؟

بعيدًا عن جنون السياحة.. تعرف إلى هذه الجزيرة ذات البيوت الملونة في البندقية بإيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل حلمت دومًا بإقامة حفل زفافك في وجهة سياحية مميزة، إيطاليا مثلًا؟ في المدينة الأبدية روما ربما؟ أو في إحدى المدن أو البلدات الواقعة على قمة التلال، آخذًا في الاعتبار خلفية صور الزفاف؟ لكن ثمة مشكلة وحيدة هي أن نفقات حفلات الزفاف باهظة الثمن، واختيار وجهة للزواج تزيد الكلفة.

وفي لاتسيو، أحد الأقاليم العشرين المكونة للأراضي الإيطالية، الذي يقع في وسطها ويضم العاصمة روما، أطلقت حملة جديدة مصممة للتشجيع على إقامة حفلات الزفاف الاقتصادية بعد الجائحة، من خلال تقديم دعم مادي للثنائي الذي يتزوج في المنطقة، قد يصل إلى ألفي يورو (2200$).

وخصّصت الحملة وشعارها Nel Lazio Con Amore (في لاتسيو مع الحب)، 10 ملايين يورو، أي ما يعادل 11 مليون دولار، من صندوق كوفيد-19 للتعافي، لصالح كل ثنائي يخطط لإقامة حفلات الزفاف أو الزواج المدني في لاتسيو عام 2022.

ليس هناك ما هو أكثر إثارة من مواكب زفاف في تشيفيتا دي بانيوريجيو، واحدة من أجمل القرى الإيطالية, plain_text Credit: Bernard Bialorucki/Art Media Factory/Adobe Stock

وإذا استوفِيَت الشروط، في إمكان الثنائي الإفادة من المنحة المالية الخاصة به لتغطية نفقات حفل الزفاف التي تشمل تنسيق الزهور، وبدلة العريس وفستان العروس، أو خاتم الزواج، بالإضافة إلى خدمات التزيين مثل الشعر والمكياج للعروس، وتصوير الحفل، إلى الأساسيات مثل استئجار مكان لإقامة الحفل أو تقديم الطعام.

وإذا كان بإمكانك تغطية كل تلك النفقات، يمكنك تخصيص 700 يورو كحد أقصى لقضاء شهر العسل، على أن يكون الشرط الوحيد إنفاق الأموال على هذه الخدمات التي تقدمها شركات موجودة في لاتسيو.

فهناك روما، على سبيل المثال، فهل أفضل من المدينة الخالدة لقضاء شهر العسل فيها مع شريك حياتك، إسوة بكات ديلي وباتريك كيلتي.

تزوج بالقرب من مقبرة إتروسكان في مدينة سيرفيتيري إذا كنت من عشاق الطراز القوطي, plain_text Credit: francescodemarco/Adobe Stock

أو بحيرة براتشيانو، الواقعة شمال روما مباشرة، التي واءمت جدًا توم كروز وكاتي هولمز حيث تزوجا، رغم أن بحيرة بولسينا، الأبعد شمالًا، أكثر شهرة.

وإذا كنت تريد إقامة حفل زفافك في قرية صغيرة مثالية للاتقاط الصور، فهناك تشيفيتا دي بانيوريجيو المتأرجحة على قمة تلة، وهي جميلة جدًا لدرجة أنّ دخول الزوار إليها غير مجاني.

أما بالنسبة لمن يفضلون الطراز القوطي، فيمكنهم تبادل عهود الزواج في بلدة تشرفيتيري أو مدينة تاركوينيا، وكليهما معروفتان بالمقابر الأترورية القديمة المميزة بشكل خاص.

و إذا كنت تبحث عن تجربة كاثوليكية، فليس هناك أفضل من مدينة الباباوات السابقة، فيتيربو.

مدينة فيتربو، الواقعة أيضًا بإقليم لاتسيو، تعد مدينة بابوية سابقة., plain_text Credit: ValerioMei/Adobe Stock

ويتوجب على الثنائي سداد جميع المدفوعات خلال الفترة الممتدة بين 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 و31 يناير/ كانون الثاني عام 2023، على أن تدفع شخصيً وفي الإمكان تتبّعها، وليس عبر الإنترنت. كما يتوجب على الثنائي تقديم "فاتورة" (فاتورة رسمية ضريبية) تحدد أنها لخدمات الزفاف، بالإضافة إلى تقديم إثبات على الدفع.

وبالطبع يمكن للأزواج الراغبين في إنفاق أكثر من ألفي يورو الإقدام على ذلك، لكن هذا هو الحد الأقصى الذي ستسترده من الحملة.

أما طلبات التقديم فمرحب بها من الأجانب والإيطاليين على حد سواء، لكن الموقع الإلكتروني واستمارة الطلب مكتوبين بللغة الإيطالية. لذا عليك تحميل الإستمارات والموقع الإلكتروني لكن قم بذلك بعجلة لأن ما أن تنفذ الـ10 مليون يورو تخرج من المنافسة.