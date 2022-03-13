أمريكي يستكشف أفضل زاوية لمشاهدة البحر الميت في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد سفره إلى واحة سيوة في مصر بوقت سابق من العام 2021، وثق المصور الأمريكي، ماك كندي بعدسة كاميرته بعض البحيرات المالحة، التي يعتبرها من بين أجمل الأماكن التي رآها في حياته.

وعندما انتشر محتوى كندي، على نطاق واسع عبر موقع "تيك توك"، نصحه العديد من المتابعين بزيارة البحر الميت، كونه عبارة عن جسم مائي كبير من المياه المالحة عالية التركيز.

وبذلك، أُدرج الأردن على جدول سفره، وتحديدًا قيامه برحلة إلى البحر الميت (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويقع البحر الميت في الجانب الغربي من الأردن، حيث يبعد ما يزيد قليلاً عن ساعة بالسيارة عن العاصمة الأردنية، عمان.

ويُعتبر المصور الأمريكي أن البحر الميت فريد من نوعه لعدة أسباب.

وبداية، أوضح كندي أن البحر الميت هو أعلى بمقدار 10 أضعاف في تركيز الملح من المحيطات، إذ سيشعر الزوار بالذهول عندما يعرفون أنهم ليسوا بحاجة إلى تحريك عضلات جسمهم حتى يطوفوا على سطحه، ما يجعلها تجربة سباحة هادئة حتى للأشخاص الذين لا يستطيعون السباحة.

ولكن، من المهم أن يتجنب المرء دخول الماء إلى عينيه.

وبحسب موقع "Visit Jordan"، يحتوي البحر الميت على أملاح معدنية، مثل المغنيسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، وغيرها الكثير، والتي جعلت منه عامل الجذب الأول والأساسي للمكان.

وجذبت المياه الدافئة والغنية بالأملاح المعدنية العديد من الزوار منذ العصور القديمة، بما في ذلك الملك هيرودس العظيم والملكة المصرية كليوبترا.

وبالطبع، لم تخل تجربة التصوير من التحديات عند رصد البحر الميت من أفضل زاوية.

وأولًا، تأكد من وجودك هناك في فترة ما بعد الظهر، حيث تكون انعكاسات الإضاءة على الماء أجمل في ذلك الوقت.

وثانيًا، يجب أن تقضي بعض الوقت للبحث عن المناطق التي يتجلى فيها جمال البحر الميت.

وأوضح المصور الأمريكي أن لون المياه كان بنيًا بمجرد وصوله، ولم يعكس المناظر الخلابة التي شاهدها عبر موقع "إنستغرام" قبل زيارته.

وفي حال سؤالك عن أفضل نقطة لمشاهد البحر الميت، قال كندي لموقع CNN بالعربية: "كان علينا إجراء بعض البحث عن المكان الذي اكتشفنا لاحقًا أنه يُعرف باسم Point de Vue".

ويقع هذا المكان على بعد حوالي 30 دقيقة جنوبًا من الفندق الذي كان يقيم فيه كندي، أي منتجع رمادا.

وأوضح المصور الأمريكي: "عندما تنظر إلى هذه الألوان الغريبة الزرقاء والفيروزية التي تجلس بجوار الجبال الشاهقة، ستشعر حقًا وكأنك على كوكب آخر.. يكاد يكون الأمر غير واقعي لأنه لا توجد أماكن أخرى تقدم مثل هذا المشهد".

وأشار كندي إلى أن مقطع الفيديو حاز على إعجاب الكثير من الأشخاص، الذين انبهروا تحديدًا بمياه البحر الساكنة.

وبدوره، ينصح المصور الأمريكي بشدة بزيارة الأردن، الذي يُعتبر من بين أفضل 5 دول قام بزيارتها من أصل 46 دولة اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وعلى المدى القصير في عام 2022، يسعى كندي إلى استكشاف المزيد من البلدان في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، قائلًا: "كان الشرق الأوسط هو الجزء المفضل لدي من العالم لأسباب عديدة".