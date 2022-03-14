ساحرة وخيالية.. غرفة فندق مخبأة بين بيوت الطيور في السويد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيلّ نفسك في غرفة كروية، معلقة بين الأشجار، ومغطاة بـ350 بيتًا للطيور.. أليست هذه الفكرة ساحرة بحد ذاتها؟

وهذا ما يقدمه فندق "Treehotel"، الذي يقع في إقليم لابلاند السويدي، ويتميز ببعض أكثر منازل الأشجار الملفتة للنظر في العالم.

يمكن أن يستمتع مراقبو الطيور بإطلالات جميلة من غرف Biosphere المريحة. , plain_text Credit: Bjarke Ingels Group

وأنشأ الزوجان كينت وبريتا ليندفال فندق "Treehotel" في عام 2010، مع وضع التصميم الحديث والبيئة في عين الاعتبار.

ومن خلال الشراكة مع العديد من المصممين الاسكندنافيين، تنوعت الغرف الأولية في فندق "Treehotel" على نطاق واسع من حيث التصميم.

تعتبر غرفة Biosphere مغطاة بالعديد من بيوت الطيور، ذات الأنواع المتنوعة في السويد. , plain_text Credit: Bjarke Ingels Group

وتعاون فندق "Treehotel" مع المهندسين المعماريين والمصممين من مجموعة "Bjarke Ingels Group"، والمعروفة أيضًا باسم "BIG"، جنبًا إلى جنب مع خبراء الطيور المحليين، لإنشاء غرفة "Biosphere".

ويمكن الوصول إلى الغرفة عبر جسر المشاة المعلق.

ويستطيع الزوار الاستمتاع بالتصميمات الداخلية باللونين الأسود والرمادي للجناح، الذي تبلغ مساحته 34 مترًا مربعًا، أثناء النظر إلى الأرضية، والجدران، ونوافذ السقف.

وبالنسبة إلى الأشخاص، الذين يرغبون في إطلالة أعلى على الغابة ونهر لوليا، تقدم غرفة "Biosphere" شرفة على السطح مع مشهد بانورامي بـ360 درجة.

تستضيف غرفة Biosphere في فندق Treehotel العديد من الأشخاص والطيور في قرية هارادز، السويد. , plain_text Credit: Bjarke Ingels Group

ومن المقرّر افتتاح الغرفة في شهر مايو/ أيار.

وتصل قيمة الليلة الواحدة في "Biosphere" لضيفين، بما في ذلك وجبة الفطور، إلى حوالي 1,200 دولار.

يستطيع الزوار مشاهدة الطيور عن قرب من داخل غرفة Biosphere. , plain_text Credit: Bjarke Ingels Group

ويُذكر أن أولف أومان، وهو عالم الطيور ورئيس جمعية علم الطيور في مقاطعة نوربوتن، قد عمل أيضًا على المشروع.

وأوضح أومان في بيان صحفي أن الغابات والتغير المناخي قد ساهما في انخفاض عدد الطيور المحلية، كما أن أعشاش الطيور المحيطة بـ"Biosphere" يمكن أن توقف هذه الخسائر.

وأوضح جواو البوكيرك، وهو أحد المهندسين المعماريين في "Biosphere" وشريك في "BIG"، أن هدف المشروع هو دمج البيئة مع البناء.

وقال في بيان صحفي: "الاستجابة البيئية هي الدافع وراء التعبير المعماري، ما يساعد في خلق تأثير بيئي إيجابي".