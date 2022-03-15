شاهد.. أعلى حفل شاي في العالم على قمة جبل إيفرست

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أخذت عبارة "حفل الشاي العالي" معنى جديدًا كليًا بالنسبة إلى المتسلق والمغامر الأمريكي أندرو هيوز وفريقه.

وأقام فريق المغامرين حفل شاي على ارتفاع 21،312 قدمًا فوق مستوى سطح البحر في معسكر ماونت إيفرست 2 في نيبال العام الماضي، وسجلوا رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي اعتُرف به رسميًا من قبل غينيس هذا الشهر، لأعلى حفل شاي في العالم.

وأوضح هيوز الذي وصف نفسه بأنه رياضي عالي التحمل من مدينة سياتل بالعاصمة واشنطن، أن فكرة إقامة حفل الشاي الأعلى في العالم خطرت له في وقت مبكر من الجائحة، عندما كانت قيود السفر والإغلاق المعنية بـ"كوفيد-19" تعني أن الرحلات الاستكشافية غير ممكنة.

وأشار إلى أن العزلة جعلته يدرك مدى اشتياقه للمجتمع أكثر من قمم الجبال.

وقال هيوز: "غالبًا ما تكون أكبر الأشياء في الحياة هي تلك التي نشاركها"، مضيفًا أنه يأمل أن يلهم العمل الفذ الذي أقيم بتاريخ 5 مايو/ أيار 2021، الآخرين للبحث عن أحلامهم الخاصة، بغض النظر عن المرتفعات.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن "أعلى حفل شاي أقامه هيوز ... تجاوز الرقم السابق بآلاف الأقدام في الارتفاع وكان مليئًا بالتعقيدات، بما في ذلك نقل الإمدادات عبر منحدر خومبو الجليدي".

وأكدّ هيوز، الذي وصل إلى قمة إيفرست بعد حوالي أسبوعين من محاولة فاشلة في عام 2019، أن "هذا السجل سيُخلد إلى الأبد لحظة وتجربة لا تُنسى في حياتي".