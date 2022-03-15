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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشرت صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصميمه الفريد، وأصبح وجهة لابد من زيارتها لمحبي الاسترخاء، والأهم من ذلك.. شرب القهوة!

وبمجرد وصولك إلى مقهى "The Uncommon"، أي "غير المألوف"، ستجد أنه عبارة عن مساحة شاسعة من المرايا الكبيرة، التي تعكس الخلفية الصحراوية ذات الرمال الذهبية.

Credit: The Uncommon

وكان هناك هدف واحد من وراء استخدام مؤسس المقهى، فواغي المانع، للمرايا بتصميمات فريدة.

وأراد بدوره أن يعكس الجمال الطبيعي للبلاد ومناظرها الصحراوية الخلابة بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Credit: The Uncommon

ويبعد مقهى "The Uncommon"، والذي افتتح رسميًا في 11 يناير/ كانون الثاني، حوالي ساعة واحدة بالسيارة عن مدينة دبي.

Credit: The Uncommon

ويقع المقهى مباشرة على الطريق الرئيسي، ما يعني أنه يمكن الوصول إليه بسهولة، وباستخدام مختلف أنواع السيارات.

Credit: The Uncommon

ويوجد العديد من الكراسي والطاولات لمن يرغبون باحتساء فنجان من القهوة، وأخذ قسط من الراحة، والتقاط الصور.

وحاز تصميم المقهى، وهو مفتوح خلال فصل الشتاء فقط، على إعجاب العديد من الزوار، الذين يحبون الهدوء والاسترخاء، خاصة أثناء غروب الشمس.

Credit: The Uncommon

ولطالما كان فواغي متحمسًا للمساهمة في تطوير مشهد السياحة الداخلية في دولة الإمارات، وتحفيز رواد الأعمال الإماراتيين الشباب الآخرين على إطلاق مشاريع جديدة محلية لدفع جهود التنويع في الاقتصاد المحلي.

وقال مؤسس "The Uncommon"، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لدينا المواهب المناسبة، والفرص، والدعم في بلدنا. لا يمكنني التفكير في وقت أفضل للشباب الإماراتيين لإطلاق أعمالهم الخاصة وابتكار المشاريع".

ويأمل بدوره أن يكون "The Uncommon" بمثابة دافع وحافر للشباب على فعل ذلك.