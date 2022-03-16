دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "التواجد داخل قمرة القيادة أمر مذهل.. يمكنك الاستمتاع بمنظر بانورامي، حيث تشعر وكأنك ترفع أجنحتك الخاصة!".. هذا ما قاله الطيار البرازيلي، تياجو أرودا، والذي يبلغ من العمر 39 عامًا، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

وبدوره، وثق أرودا فيديو قصير من رحلته أثناء هبوطها في مطار برازيليا الدولي في برازيليا، عاصمة البرازيل، والتي تم تصويرها من قمرة القيادة الخاصة به.

ونشر الطيار البرازيلي، الذي حلم بوظيفته منذ الصغر، هذا الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث يصل عدد متابعيه إلى 135 ألف شخص.

وعند مشاهدة مقطع الفيديو، ستلاحظ مرور الطائرة أولًا بسحب كثيفة، تجعلك تشعر للحظات وكأنها ستصطدم بشيء ما، بسبب تشويش الرؤية.

وبذلك، حرص الطيار البرازيلي على اتباع إجراءات السلامة اللازمة عند الهبوط، حيث يحافظ على وعيه، ويبقى متنبهًا وفي أعلى مستويات تركيزه.

وقال أرودا: "من أجل تحقيق هبوط آمن، يجب التأكد من تنفيذ مجموعة من العناصر بشكل صحيح".

وتكون سرعة الهبوط اعتمادًا على عدد الركاب على متن الطائرة، لكنها تصل إلى حوالي 140 عقدة أو 240 كيلومترًا في الساعة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب حوالي 6 مليون شخص على منشوره عبر "إنستغرام"، علمًا أن عدد مشاهداته قد تجاوز 80 مليون مشاهدة.

وبينما وصفه البعض بالـ"مخيف"، اعتقد آخرون أنه قد يصطدم بشيء ما في السحاب.

ويُذكر أن أرودا يعمل في واحدة من أكبر شركات الطيران البرازيلية منذ العام 2005. وتمت ترقيته إلى وظيفة مضيف طيران في عام 2007.

وتحول حلمه الطفولي إلى حقيقة في عام 2014، وأصبح طيارًا يستمتع برصد أجمل المشاهد من قمرة قيادته ومشاركتها مع متابعيه.