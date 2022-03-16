غواصان يعيدان مشهد "تيتانيك" الشهير بطابع كوميدي على عمق 30 مترًا

شاهد ما الذي اكتشفه هذا الغواص بالصدفة في أعماق المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي فيلم "تيتانيك"؟ إذًا ستستمتع حتمًا بمشاهدة مقطع فيديو، بطابع رومانسي كوميدي، صوره رجلان يحملان أرقامًا قياسية وطنية في الغوص!

وفي مقطع فيديو نشره دانيال كوفال عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ستجده يعيد مشهد "تيتانيك" المشهور مع صديقه وحامل الأرقام القياسية الأسترالي، آدم ستيرن.

وفي المشهد الأصلي، يتمسك الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو بدور جاك والممثلة البريطانية كيت وينسليت بدور روز في مقدمة السفينة، حيث تفتح روز عينيها أخيرًا قائلة: "أنا أطير، جاك!".

وأرفق كوفال مقطع الفيديو بتعليق يعكس الحوار ذاته الذي دار بين الثنائي في الفيلم، ولكن هذه المرة بين كوفال وستيرن، قائلًا: "كانت هذه أكثر اللحظات سحراً في حياتي".

وكان من المفترض أن يكون الأمر مجرد نكتة مضحكة مع صديقه وحامل الأرقام القياسية الأسترالي.

وعند الغوص، شعر آدم أنه كان جزءًا من فيلم "تيتانيك".

ولم يخل مقطع الفيديو من التحديات، أبرزها القيام بتجارب غوص متعددة لإعادة المشهد، إضافة إلى الغوص بشكل متزامن حتى يبقى الجميع لفترة كافية للحصول على اللقطة بدون زعانف.

ولطالما أحب كوفال المحيط منذ صغره، واكتشف حبه للغوص عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا.

ومن الصعب تحديد بعض أماكن كوفال المفضلة، خاصة أنه استطاع استكشاف الكثير من المواقع المثيرة للاهتمام حول العالم، ومن بينها مياه جزيرة أواهو، في هاواي، وهي مسقط رأسه.

واليوم، يحرص كوفال على الاستمرار في تدريس دورات الغوص الحر في أوهايو، والتخطيط أيضًا للمنافسة مجددًا في وقت ما خلال فصل الصيف.