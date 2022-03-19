تعرف إلى مميزات مقصورة الطائرة في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سألت نفسك كيف يمكن أن تبدو تصاميم مقصورات الطائرات في المستقبل؟ تركز القائمة المختصرة لجوائز "Crystal Cabin 2022" على بعض الأفكار والمفاهيم الجذابة، التي ستثير إعجابك حتمًا.

توزعت المفاهيم المختصرة على ثماني فئات، تتراوح بين تصاميم المقصورات المبتكرة إلى تلك المتمحورة حول البيئة، التي يمكن أن تساعد قطاع الطيران على العمل بشكل أكثر استدامة.

وقال أنجوس بايجنت، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة هامبورغ للطيران، التي تنظم جوائز Crystal Cabin، لـCNN، إن لجنة حكم Crystal Cabin تبحث عن مفاهيم لافتة للنظر، تقدّم أيضًا شيئًا مختلفًا بشكل أساسي، لشركات الطيران والركاب على حد سواء.

صورة تعكس مفهوم AirSleeper، وهي مقصورة طائرة ذات طابقين. , plain_text Credit: Courtesy MMILLENNIUMM

وتقدم قائمة هذا العام مفهوم AirSleeper، وهو يتألف من طبقتين، من مكتب التصميم الهندسي، MMILLENNIUMM.

ورأى إندي راجاسينجهام، الرئيس التنفيذي لشركة MMILLENNIUMM، أن هدف AirSleeper توفير مقعد للمسافرين على كلي المستويين، بحيث يمكن الحصول على سرير مسطح، إضافة إلى مساحة للعمل أو الاسترخاء.

تقدم Airlounge مقعدًا غير قابل للإمالة في درجة رجال الأعمال. , plain_text Credit: Courtesy Collins Aerospace, Finnair, PriestmanGoode, Tangerine

ويعد مفهوم Explorer من شركة Lufthansa Technik، وهي فرع من شركة الطيران الوطنية الألمانية، تصميمًا مبتكرًا آخرًا في القائمة المختصرة لهذا العام.

وتم تزويد طائرة Explorer الخاصة بجهاز عرض بيانات داخلي (بروجيكتر)، يسمح بتغطية سقف الكابينة وبعض جدرانها بانعكاسات مذهلة، بينها مشاهد تحت الماء.

ويتم إنتاج Airlounge، وهي من بنات أفكار وكالة التصميم PriestmanGoode، مع شركة الطيران الفنلندية Finnair ووكالة التصميم Tangerine، وتهدف إلى إنشاء مساحة خاصة للمسافرين.

يُعرض مفهوم The Booth الجديد لأول مرة على خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية. , plain_text Credit: Courtesy Virgin Atlantic, Factorydesign, AIM Altitude

وتعد The Booth مرشحًا آخر تابعًا لخطوط فيرجن أتلانتيك الجوية، حيث صُممت من قبل شركة الطيران التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بالتعاون مع وكالة Factorydesign، وأنتجته شركة المقصورة الداخلية AIM Altitude.

ويذكر أنه تم عرض The Booth لأول مرة في نهاية العام الماضي.

وتم ترشيح Teague أيضًا لتصميم كابينة Elevate التي تصوّر مقصورة فاخرة مليئة بالمقاعد "العائمة". وبدلاً من تثبيتها على الأرض، سيتم توصيل الأثاث الموجود في كابينة Elevate بالجدار الجانبي والممر.

واقترحت شركة Teague، في بيان، أن مفهوم Elevate يمكن أن يزيد المساحة المخصصة لركاب الطائرات.

ولا تتضمن القائمة المختصرة الأسماء المعروفة في مجال الطيران فقط، بل تركز إحدى فئات جائزة Crystal Cabin بشكل خاص على الطلبات المقدمة من الجامعات.

وأشار بايجنت إلى أنه من المثير للاهتمام الإطلاع على منظور طلاب الجامعات لمقصورات الطائرات.

وقال بايجنت: "سيكون نهج الأشخاص، الذين يعملون في سياق أكاديمي، تجاه بعض هذه المشكلات، أو بعض مشكلات التصميم هذه، مختلفًا تمامًا".

ويركز المرشحون الآخرون على جعل مقصورة الطائرة أكثر استدامة، مع شركة Metzo المصنعة لوسائد مقاعد الطائرة، بالتعاون مع شركة التصنيع The Vita Group.

وتم ترشيحهم بسبب نظام إعادة التدوير المقترح لوسائد الطائرات القديمة.

يتخيل مفهوم Elevate كيف يمكن أن تبدو عليه المقاعد العائمة. , plain_text Credit: Courtesy Teague, NORDAM

تتميز بعض التصاميم المدرجة على الائحة القصيرة بتقنية المقاييس الحيوية والذكاء الاصطناعي. فقد صمّمت عمليات "آيرباص" مسح فضائي جوي للطعام بهدف تجميع بيانات حول استهلاك الركاب للأغذية على متن الطائرة، ما يسمح لشركات الطيران بتلبية زبائنها انطلاقًا من ذلك.

كما اقترحت شركة Gentex Corporation للتكنولوجيا نظام مسح ضوئي لقزحية العين قائم على آلة تصوير، يمكن وضعه ف مسند مقعد الطائرة، بينما تقوم شركة ACM Aircraft Cabin Modification من خلال MYZONE تضمين مساند الرأس مقاعد الطائرة تقنية إلغاء الضوضاء.

تصاميم تتطلع إلى المستقبل

وقال بايجنت إن القائمة المختصرة تظهر "نطاق المستقبل القريب" للتصاميم الداخلية للطائرات و"المستقبل البعيد".

وأضاف أن مجموعة المفاهيم المعروضة تشير إلى أن مشهد طيران يتغير باستمرار.

وأوضح بايجنت: "عندما تنظر إلى قبل 20 أو 30 عامًا لغاية عام 2022، ستلاحظ اختلاف التجربة الكلي عن الواقع الآن، لكنني أعتقد أنه يمكنك معاينة الاتجاه الذي تسير فيه الأمور مع بعض هذه التصميمات".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في نهائي Crystal Cabin، بنهاية شهر مايو/ أيار.

وسيتم تتويج الفائزين، الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 28 خبيرًا في مجال الطيران، في معرض Aircraft Interiors Expo في هامبورغ، ألمانيا، خلال شهر يونيو/ حزيران.