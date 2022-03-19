"أعجوبة هندسية"..الصين تعلن موعد افتتاح جسر معلق حطم الأرقام القياسية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- السفر في مقاطعة يونان الصينية ذات المناظر الخلابة أوشك أن يصبح أسهلًا وأكثر إثارة مع إعلان افتتاح أول جسر معلّق أحادي البرج في العالم، الشهر المقبل.

يبلغ طول جسر ليوجيجيانغ 798 متر ويمتد فوق واد، وقد لا يبدو طول الجسر بهذا الحد عند مقارنته ببعض أطول الجسور في العالم. لكن صعوبة المشروع منحه الاعتراف بكونه أعجوبة هندسية.

يتدلى الجسر فوق نهر ليوجيجيانغ (التي تُرجم حرفياً باسم "نهر العصير الأخضر") ويبرز من الأنفاق التي تنبثق من السفوح الجبلية الشديدة الانحدار على جانبي الوادي.

أطول جسر معلق أحادي البرج ذو امتداد واحد

جسر ليوجيجيانغ هو جسر معلق أحادي البرج ذو امتداد واحد., plain_text Credit: VCG/Getty Images

ويزعم المسؤولون أن الجسر حطم العديد من الأرقام القياسية العالمية.

ويعتبر هذا المعلم الهندسي أول جسر معلق أحادي البرج، وأحادي الامتداد في العالم، أي أنه مثبت بواسطة برج واحد فقط ويتم دعمه من كلا الطرفين بواسطة الكابلات.

ويبلغ طول الامتداد الرئيسي للجسر، أي المسافة الفاصلة بين دعامتين، 780 متر. بالإضافة إلى ذلك، يقول المسؤولون إنه يحتوي على أخطر نفق في العالم بزاوية 54 درجة.

ونظرًا لطبيعة المنطقة الوعرة، فإن جميع العناصر الداعمة الرئيسية، مثل البرج الذي يبلغ ارتفاعه 156 مترًا، ولوح نهج الجسر على أحد طرفي الهيكل، ومرسى النفق على الطرف الآخر من الهيكل، بُنيت على منحدرات حادة.

وقال مدير المشروع لوسائل الإعلام الحكومية الصينية إن "فرق الارتفاع بين سطح الجسر وساحة التجميع يبلغ 320 متراً، أو حوالي 100 طبقة.. ونادرًا ما تُلاحظ صعوبة هذا المشروع في الصين".

ويربط الجسر بين مدينة يوكسي المجاورة ومحافظة تشوشيونغ يي ذاتية الحكم في يونان، وسوف يختصر وقت الرحلة بشكل كبير.

يصل الحد الأقصى للسرعة على الجسر 100 كيلومتر في الساعة.

واستغرق تنفيذ المشروع بالكامل منذ بداية بنائه عام 2019، حوالي ثلاث سنوات، ويتوقع أن يفتح أبوابه أمام حركة المرور بحلول أواخر أبريل/ نيسان 2022.

ربط يونان ببقية الصين

عند اكتماله، يقصر جسر ليوجيجيانغ زمن الرحلة بين جانبي النهر من ساعة ونصف إلى دقيقتين., plain_text Credit: VCG/Getty Images

ورغم أنّ مدينة يوكسي المشهورة بإنتاج التبغ وتشوكسيونج منطقة تتمتع بالحكم الذاتي لشعب يي العرقي والمشهورة بمتحف الديناصورات، لا تعتبر وجهات سياحية شهيرة، تقع المنطقتان في قلب مقاطعة يونان، بين المدن الكبرى مثل كونمينغ ودالي.

يعد جسر ليوتشيجيانغ جزءًا رئيسًا من طريق يوتشو السريع الذي يبلغ طوله 190 كيلومتر وشبكة طريق يونان السريع التي يبلغ طولها 9 آلاف كيلومتر.

يربط طريق يوتشو السريع بين يونان والطرق السريعة الوطنية الرئيسية الأخرى، مثل الطريق السريع مدينة هانغتشو-رويلي في غرب يونان على الحدود مع ميانمار، وطريق جوانجزو-كونمينغ السريع.

وبناء الطرق الفائقة السرعة ليس هو الإنجاز الهندسي الوحيد الذي حققته مقاطعة غرب الصين في الأشهر الأخيرة، إذ تم افتتاح خط سكة حديد جديد عالي السرعة بين الصين ولاوس في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.