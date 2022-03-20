طاهٍ إيطالي يقدم طبق اللازانيا في أنبوب لمعجون أسنان..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ربّما لأنّ أطباق المطبخ الإيطالي لذيذة جدًا، فهي لم تخضع لتعديلات جذرية، باستثناء وضع قطع الأناناس على البيتزا. لذلك، تثير ابتكارات طاهي الطعام الفاخر الشاب الإيطالي فاليريو براتشي، ومنها ملء أنبوب معجون أسنان باللازانيا، ضجة كبيرة في العاصمة الإيطالية روما.

ولم يلتزم براتشي البالغ من العمر 24 عامًا، بقواعد المطبخ الكلاسيكي في مطعم "Ristorante 1978" الحائز على نجمة ميشلان، في حي تريستيه سالاريو الراقي في روما، رغبة منه بمفاجأة رواد المطعم، من خلال تقديم أطباق جديدة مغايرة لتوقعاتهم.

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

وقال براتشي لـCNN إنّ "رغبتي تتمثل بتجربة نكهات وخلطات جديدة من خلال إعداد وصفات لا محدودة، ذلك أن لا حدود في المطبخ، وأعتقد أنه علينا الانفتاح على كل شيء".

وأضاف: "أريد أن يشعر زبائني بالذهول لدى رؤيتهم أطباقي، ثم يتعرفون لحظة تذوقهم اللقمة الأولى على نكهة اللازانيا التي تذكرهم بتلك التي تصنعها لهم جدتهم في كل عطلة نهاية أسبوع".

ويقول الإيطاليون إنّ "الأكل يبدأ بالعيون"، لذا تجلب صور أطباق براتشي المبتكرة متعة للعيون.

لازانيا داخل أنبوب!

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

ويعصر مرتادو المطعم مزيج كريمي من لحم البقر، والبشاميل، وجوزة الطيب، وخُلاصة اللازانيا، من أنبوب معجون أسنان على "فرشاة أسنان" مصنوعة من معكرونة البيض المخبوزة بالفرن.

وقال براتشي إنّ "الفكرة مستوحاة من تقليد طقوس غسل أسنانك بمكونات اللازانيا. كنت وشقيقي نحب تناول بقايا الطعام على وجبة الفطور، باردة من البراد. إنها تعيد ذكريات جدتي، إنها نكهتها".

وعند الانتهاء من الطبق يشرب الزبون "ماء" جبن البارميجيانو ريجيانو كأنه غسول للفم.

مدينة Santarcangelo di Romagna

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

ويكرّم براتشي مسقط رأسه، أي مدينة Santarcangelo di Romagna، الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي في إيطاليا، من خلال هذا الطبق.

ويحدق رواد المطعم بلوحة مطبوعة عليها صورة لموقع حميم التقطها شقيق براتشي. وإلى جانبه نسخة سائلة من خبز بيادينا المحلي الصنع، والنقانق والبصل الأخضر المزروع في مياه سانتاركانجيلو، والفلفل المشوي.

وعلق براتشي قائلًا: "أولاً تتمتع بمنظر المدينة، ثم تلعق نسختي من خبز بيادينا".

الباذنجان المر

ولدى براتشي ميل لإعادة تدوير الطعام، لذا فهو يحفظ المياه المالحة المتسربة من بقايا الباذنجان المشوي ويمزجها مع صلصة الأنغوستورا، وصلصة الصويا، وعصير البرغموت، فيتحول المزيج إلى لون أحمر، أشبه بالشراب الإيطالي الشهير المر والأحمر اللون، ويقدم للأشخاص الذين يحبون متعة التذوق.

مصاصة اللازانيا

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

ويُعتبر شكل هذا الطبق أقرب إلى شجرة البونساي البيضاء اللون، بيد أنّ ما تراه هو نسخة أخرى لطبق اللازانيا من منظور براتشي. وتحتوي المصاصة على مزيج من جوزة الطيب، وصلصة لحم البقر، وخلاصة اللازانيا مغطاة بطبقة بيضاء من صلصة البشاميل، ثمّ مسحوق معكرونة البيض.

كيس بيتزا مارينارا صغير

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

وقد لا يؤيد أهالي نابولي ذلك، لكن هذه اللقمة غير العادية، مثالية إذا كنت في الخارج وتتوق إلى تناول شريحة من البيتزا.

وهذا الطبق عبارة عن كيس بلاستيكي صغير يحتوي على مسحوق ملوّن لا رائحة له، لذا عليك وضعه في فمك مع الكيس الشفاف المصنوع من ورق الأرز. وهكذا ستتذوق نكهات بيتزا المارينارا المسحوقة عند ملامستها براعم التذوق لديك، والمؤلفة من صلصة البندورة، والثوم، والأوريغانو المجفف، ومسحوق البيتزا المحمصة.

أنبوب اختبار Bruschetta

وجميعنا يعلم أنّ البروشيتا، وهي شريحة من الخبز المشوي، تُقدّم عادةً كمقبلات مع إضافات مختلفة، خصوصًا زيت الزيتون، والملح، والثوم، والبندورة المقطعة.

ولكن براتشي يدعونا لشربها في أنبوب اختبار، بدلاً من قضمها ومضغها. وتحتوي هذه النسخة السائلة فقط على الطماطم، والريحان، والثوم.

بيضة Geppo

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

لا تنخدع: إنها بيضة مزيفة، سُمّيت على اسم دجاجة الطفولة المفضلة لبراتشي. وهذه الحلوى عبارة عن طبق "بافاريز" ملفوف على شكل بيضة، ومحشو بالسمسم والمشمش.

والقشرة عبارة عن لوز مثلج، بينما أنّ قش المزرعة ليس إلا عجينة القطايف المقرمشة.

شراب اللحم

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

وإذا كنت قد أجريت للتو عملية زرع أسنان وترغب بالاستمتاع بشريحة لحم، فهذه قطعة سائلة من لحم البقر مستحلب بدهن ماشية روبيا غاليغا الاسباني الممتاز.

ويستخدم براتشي الموجات فوق الصوتية لطحن اللحم وتحويله إلى عصير جاهز للارتشاف.

كاربونارا مقطرة

إنه مثال لطبق المعكرونة المميز الذي تم تشريحه وتحويله إلى نبيذ، مع كل مكوناته، وهو عبارة عن مزيج من مرق الفلفل الأسود، الزابايون المملح مع جبن الغنم بيكورينو، و وكريمة غوانشيالي المشوية (خدّا الخنزير) ويشرب كنخب مميز.

أذن الأرنب

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

ومرة أخرى، هذه ليست استعارة. ويعشق الإيطاليون أكل الأرانب النضرة، ويستمتع براتشي بطهي أجزاء الحيوان غير المتوقعة.

والطبق الذي يبدو كرقائق بطاطس مقرمشة تُقدم على حجرة، هو في الواقع الأذن الطويلة لأرنب إيطالي مسلوق، التي تُجفف وتُقلى في زيت الزيتون حتى تصبح مقرمشًة. ويتم تقديم أذن الأرنب على طبقة من صلصة المحار مع كافيار العوالق البحرية.

حمار وحشي وقريدس

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

وهذه ليست مزحة، إذ يحصل رواد المطعم على ما هو مكتوب بالضبط في القائمة، الأمر الذي يصدم الكثيرين.

وهذا أحد أطباق براتشي المميزة، ومخصّص لعشاق اللحوم البرية الذين يتوقون إلى تناول الأسماك واللحوم الحمراء معًا.

قلب بيسون

ولا توجد حيل هذه المرة، حيث يقدم لك براتشي قلب هذا الحيوان الحقيقي.

وتم طلاء قطعة القلب المقطعة باللون الأحمر الدموي على صخرة من الغرانيت، ومصدرها أومبريا، أو الولايات المتحدة، أو كندا، ثم يتم تحميصها وتدخينها بالشواء، ولكنك تشعر أنها ما زالت تنبض.

رغوة العوالق

Credit: Valerio Braschi and K-Lab

ويسمح هذا الطبق للرواد بتذوق ما تأكله الحيتان كل يوم: العوالق الحقيقية. يستوردها براتشي من إسبانيا ويتبّلها بالشوكولا. ويغمر الإسكالوب المحمص المغطى بحبوب الكاكاو بطبقة من رغوة العوالق الخضراء.